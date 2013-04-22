《综述》中国自主品牌汽车欲借国人国货东风突破外资重围

* 上海车展首发新车半数来自自主品牌

* 冀望国人国货东风助自主品牌解困

* 自主品牌与外资差距仍大，需长时间努力

作者 林琦

路透上海4月23日 - 上周六开幕的上海国际车展全球豪车品牌依旧是镁光灯焦点，尽管首发新车有一半来自中国自主品牌，欲借由新政府带动的国货风来搏眼球。但梦想与现实间的差距仍需要更多的实力来证明。

中国已连续数年蝉联全球第一大汽车市场，不过排名居前的大厂均为合资企业，德国大众 、美国通用 、日本丰田 等国际大厂的合资企业抢占领先位置，而吉利集团、长城汽车等民营企业及上汽集团等国有汽车集团虽然在自主品牌上投入巨资，但与外资仍有不小的差距。

过去两年中国汽车市场增速降至10%以下,自主品牌的市场份额被进一步压缩.2011年自主品牌市场占有率较上年下降3.37个百分点,2012年续降0.38个百分点.

随着中国汽车市场近两年来增速放缓，国内自主品牌汽车经营压力不断增大。新一届领导人倡导的国人国货或会给自主品牌带来一些东风。

“国家新风吹起，中国品牌的机会正在到来。”长安汽车股份有限公司 总裁张宝林指出，“第一夫人用国货，本土品牌进入国家公务用车采购目录，中央领导带头坐本土品牌轿车，这些都是一些有利信号。”

以自主品牌计，长安汽车去年产销达168万辆，全球车厂中排名第13位。一季度长安汽车自主品牌轿车销量同比增长75%，而公司董事长徐留平预期，今年自主品牌轿车在去年20多万辆销量的基础上，力争翻倍。

此次车展，一些本土车厂纷纷发布中高端乘用车新车，希望将其产品结构上移，例如北汽集团发布其基于萨博平台技术推出的首款中高级车绅宝，长安汽车推出的首款中高级轿车睿骋，奇瑞汽车的M16和T21等。这些新车无疑会将公务车市场作为其销售重点领域。

华晨汽车销售公司总经理刘宏指出，“政府市场太大，今年开始将会有大的转机，但是起步时不用期望太高。”

去年2月工信部与国务院机关事务管理局、中共直属机关事务管理局下发党政机关公务用车目录，入选全是自主品牌。而今年2月发布的党政机关公务车配备使用办法明确规定，党政机关应配备使用国产车。随后甘肃、湖南等省提出当地要逐步换乘自主品牌汽车。有业内估计，每年政府公车采购量在百万辆。

**理想与现实**

不少中国本土车厂对自主品牌未来愿景充满信心。长安汽车董事长徐留平预计，未来十年至少有五六家中国企业成为真正的世界级企业，这些世界级中资企业的自主品牌将达到年产销400万辆规模。

北汽集团董事长徐和谊亦透露，计划至2015年，公司自主品牌乘用车产销量达50-70万辆，加上福田商用车的自主品牌，全集团自主品牌的产销量要占总销量的65%以上。

但是,近两年中国自主品牌汽车的市场份额逐步缩小，而且国内相当多消费者对于购买自主品牌积极性仍不高，一些观察人士指出，国内汽车业界似乎应该更多潜心做事，而不是高调喊口号。

国家信息中心去年做过调查，有近40%的消费者完全拒绝购买自主品牌汽车，另有近40%的消费者表示，当自主品牌车价明显低于合资品牌才会考虑购买。

上汽集团执行副总裁陈志鑫指出，国内消费者对自主品牌的不认可，反映了大家“恨铁不成钢”的心态。相信大家内心还是希望看到自主品牌逐渐强大起来。

“以往是井水不犯河水，现在了河水犯了井水，自主品牌就会遭殃。”华晨汽车集团董事长祁玉民坦承，相当多合资车厂的产品结构下移，开始进军10万元人民币以下的车型，而这是自主品牌车厂主力价格区域，国内车厂面临的压力较大。

中国汽车协会常务副会长董扬指出，虽然中国是全球第一大制造大国，但国内汽车产业竞争力不强。许多国内车厂创新能力不强，缺乏技术发明，缺乏原创产品；在车辆控制、轻量化、信息化、智能化、电动化等前沿领域差距十分明显。

自主品牌的发展往往离不开品牌经营。一汽集团副总经理吴绍明指出，经营品牌要持之以恒，不能有浮躁情绪，要耐得住寂寞。

陈志鑫还表示，未来十年，中国汽车市场将进入稳定增长期，预计2025年将进入饱和期，届时再要竖立新的品牌难度相当大，可以想象目前要在欧美市场重新建立一个品牌有多难。