《投行看数据》中国经济遭遇更强“逆风”，工业活动疲弱将持续

路透北京4月23日 - 汇丰中国4月制造业PMI初值再现下降，产出和新订单指数双双骤减。多家投资银行认为，这预示着未来数月中国工业活动疲软将持续，宏观经济遭遇更强“逆风”，经济延续弱复苏格局。

海通证券首席宏观债券研究员姜超认为，汇丰数据凸显经济羸弱，新订单尤其新出口订单指数下降，反映出内需不强、外需仍有波动；而购进和产出价格指数双双大幅下降，亦表明供需状况没有好转，补库存会推后。

“产出指数和新订单指数‘双降’，意味着未来数月工业活动将持续疲弱，”巴克莱也在最新研究报告中指出，“这和我们对未来数季中国经济将企稳、而非强劲复苏的预期相符。”

巴克莱认为中国经济潜在增速已经放缓至7-8%。

中国一季度经济增速意外放缓至7.7%，已经促使投行纷纷调降中国成长率预估。而今日出炉的4月宏观经济先行指标--汇丰中国制造业PMI初值再度下降至50.5，其中新出口订单指数降至48.6的六个月低位，表明出口形势依然严峻；新订单和产出分项指数均回落，就业分项指数亦降至荣枯线下方，投入和产出价格指数4月继续处于萎缩区域。

此外还有H7N9禽流感疫情的忧虑尚未散去，上周末四川雅安突发的地震灾情又令蹒跚前行的中国经济蒙上阴影。而在金融领域，一季度外汇占款月均增量超越4,000亿元人民币，凸显资本流入压力沉重的同时，也给央行货币政策操作带来挑战。

联讯证券认为4月数据下行显示整体经济仍然受到政府换届影响而处于阵痛期。“经济仍尚未摆脱大政治周期的影响，而目前处于‘耐克’状走势的左端。”

不过该机构也指出，3月汇丰PMI数值受春节影响上行，也构成了4月数据环比下跌，而从绝对位置来看，前四个月的数据仍然总体高于去年四季度。

展望未来，联讯认为经济下行空间较小，而新政府很可能启动一批基建投资来提升经济波动中枢，估计在二季度的可能性较大，但也会有时间点早于或晚于预期的风险。另外目前的经济内生下行压力已经比较大了，基建投资亦是稳定经济的最现实手段。

看法偏悲观的野村证券认为，汇丰制造业PMI初值疲弱，暗示第二季经济成长率可能继续放缓。

该投行维持今年中国经济将逐季放缓的判断，对二三四季度增速预估分别为7.5%、7.4%和7.2%，这主要是基于中国潜在增速已经降至7-7.5%的预估，以及中国过去五年推出大规模刺激举措，导致政策放松的拉动效应减弱。