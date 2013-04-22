《独家新闻》中国将要求铁矿石进口资质申请需先在本地交易平台交易

* 透过此举与全球大矿商争夺定价权

* 申请铁矿石进口资质的公司必须加入中国的交易平台--文件

* 中国第一个实货铁矿石交易平台将与新加坡的交易所竞争

路透上海4月22日 - 中国要求企业申请铁矿石进口资质，需在本地铁矿石交易平台成交。这是中国--全球最大的铁矿石消费国，和全球主要矿商争夺定价权的最新之举。

全球铁矿石海运量约10亿吨，其中三分之二运往中国。业界采用了40年的年度定价机制于2010年终止，全面改采以现货价格定价，中国不情愿地接受新制，也开始持续尝试在定价商议上重新取得上风。

路透记者获得的铁矿石进口资质申请材料文件显示，新规要求交易商和钢厂如要申请新的进口资质，必须在北京国际矿业权交易所(China Beijing International Mining Exchange/CBMX)交易至少50万吨铁矿石。只有国内机构能申请进口资质。

CBMX和新加坡的globalORE竞争，但是上述新规可能会增加CBMX的业务量和流动性，因为中国国内有上万家铁矿石贸易商。

全球大矿商如必和必拓 、淡水河谷 、力拓 以及中国的大钢企如宝山钢铁 都是CBMX和新加坡globalORE的会员。

中国一直怀疑铁矿石价格被部分矿商和交易商操纵，希望有一个更加透明的平台。不过，矿商可能会担忧如果更多业务流向中国的平台，政府可能会对铁矿石交易有更多的干涉，尤其是在中国对铁矿石价格施压之后。

中国发改委上月指责全球三大铁矿石供应商和部分交易商操纵市场推高价格，铁矿石价格.IO62-CNI=SI由去年9月时的三年低点大涨逾80%，至2月时的每吨160美元。

“有些贸易商已经收到口头通知，所以他们为了取得资质也加大了在平台的交易量，”一名熟知此消息的行业人士表示。

CBMX在2012年5月8日推出了现货交易平台和自己的铁矿石价格指数，希望提升在定价方面的影响力。

行业消息人士称，新规定由中国钢铁工业协会(China Iron and Steel Association/简称中钢协)和中国五矿化工进出口商会(CCCMC)共同拟定。CCCMC代表商务部帮助规范铁矿石贸易。

路透无法立即获得上述两个机构的评论。

CBMX的一位官员拒绝置评。

根据发给贸易商和钢厂的文件规定，申请新进口资质的公司必须证明，自CBMX平台推出以来至少已完成50万吨铁矿石交易。

规定还要求企业去年的铁矿石进口量在100万吨以上。

根据文件，申请进口资质的钢厂还需达到以下要求：粗钢年产量要超过100万吨，而且钢铁生产设备要符合国家环境要求。

两家中国国有交易商的官员称，已经持有进口资质的进口商不会受到新规影响。

**提高交易量以成为定价指标**

自从铁矿石市场转为每天定价，成为铁矿石定价指标之战就在各个定价平台和交易所之间展开。铁矿石是仅次于原油的全球第二大大宗商品市场。

吸引最多交易量是赢得定价指标之战的关键。2013年迄今为止，以铁矿石交易量衡量，CBMX领先于globalORE。

数据显示，截至2013年4月12日，CBMX经手了592万吨铁矿石交易。而根据行业消息人士，globalORE今年的铁矿石交易量只有190万吨。

这是对去年情况的逆转。2012年，CBMX挂单的铁矿石有9,300万吨，但只有700万吨成交。而globalORE自2012年5月30日成立后，当年铁矿石交易总量达962万吨。

交易商称，新规或许无法达成设计本意，交易商有可能透过只在交易所进行“纯纸上”交易，而没有实际交付，藉此钻漏洞。

“如果平台上成交而线下违约，这就超出交易所的职责范围之内，尽管交易所会尽力帮助会员完成合同履行。”上海的一个铁矿石贸易商说。

中国一直都在试图加强对铁矿石交易监管的控制，寻求大量减少进口资质企业的数量，并努力取缔投机转售行为。但小型业者经常能够找到绕过监管的方式。

取得铁矿石进口资质的企业名单并未公开，但行业消息人士称，目前约有120家企业符合资质。

不具备进口资质的铁矿石买家，需要委托具有进口资质的企业代理。(完)