《分析师观点》：台湾3月外销订单年减6.6%劣于预期，第二季保守看待

路透台北4月22日 - 台湾经济部周一公布，3月外销订单较上年同期衰退6.6%，远逊于市场预估的年增2.15%，且为连续第二个月衰退。

经济部并指出，订单主要来源包括资讯通信产品、电子产品出货均较上年同期衰退5.5%，是订单表现不佳的主因。其中，资讯通信产品因笔记型电脑需求疲弱、且行动装置产品处新旧交替期所致。此外，3月的电子产品订单，来自欧洲和日本各衰退18.5%以及衰退18.2%，区域需求不佳。

以下为3月外销订单情况：

2013年3月 2013年2月

外销订单 -6.6 -14.5

路透调查 +2.15 -5.2

订单区域

中国大陆(含港) -1.9 -22.1

美国 -7.8 -9.8

欧洲 -9.1 -8.9

**市场评论**

--元大投顾分析师 王诚宏：

我们之前的预估本来就是负成长，主要是我们从之前欧美的PMI、领先指标里的订单及库存等数据都发现下滑的现象，我认为是金融海啸之后的一些刺激举措打乱了原先产业既有的淡旺季节奏，如今逐渐恢复正常并不是什么令人意外的事。

第二季原本就是传统的淡季，3月的数字开始反应这个现象，属于正常，我们预估第二季下旬，亚洲像中国等国家的订单会回稳，大约5月之后这些数据会逐渐回升。

--大众银行分析师 陈森林：

欧洲和日本的订单状况很不好，美国不算有起色，四个重要的市场里只剩中国表现还可以，就像一个桌子的四只脚只剩一只，一定会倒的。

原本去年第二和第三季的外销订单接单不好，各方对今年第二、三季订单有所期待，但3月外销订单令人失望，以致于不能对第二季期待太高，我因此下修今年订单年增率预估，由5.1%下修至4%左右。

目前的市场的变数有二：一是美国财政减支的负面效应慢慢显现；二则是日圆持续贬值，会不会有些订单先前外包给台湾做，但现在收回，这是未来发展的两大变数。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

从分项看起来基本金属及塑胶等下滑较多，我认为还是反应China slowdown story(中国复苏放缓)，欧美及中国等三大地区看来都是走和缓复苏的基调，因为第一季数据大多不如预期，而中国到目前为止也没有实际的刺激政策，所以我们对第二季是保守看待。

不过个别产业像台积电等仍有机会是亮点，然而slowdown(放缓)看来是会维持一段时间。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收盘贬3分，报29.870。

--台股加权股价指数 收高0.5%至7,970.38点。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总2月的最新估计，今年GDP年增率为3.59%，通膨率1.37%。

--台湾央行3月底时已连续七季维持利率不变，重贴现率维持在1.875%。

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完)

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