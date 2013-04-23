《交易视点》中国信用债市场调整将延续--中信证券

路透北京4月23日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，在整体估值水平仍处于较低水平情形下，当前市场对代持核查和监管趋严担忧可能使得需求弱化，复苏预期转变同样将对市场形成压力，这都使得短期内市场延续调整的走势。

**短融等短端产品仍具明显配置价值**

短期资金面的趋紧可能是受财政存款上升、代持行为受限等因素的冲击。

从未来看，由于二季度央票到期量较高，且央行以公开市场操作调控资金面仍然有较大的空间，在经济复苏仍有不确定性的情形下，资金面继续保持相对宽松的概率仍然较高，资金利率将维持相对合理的水平。

对于短融等短端产品来说，仍然具有明显的配置价值。

**中票市场短期延续调整走势**

上周中票市场的走势基本上在一定的程度印证了我们在前一期周报中提及的“收益率未来逐渐出现震荡调整的概率较高”的判断，而因监管趋严所引致的降低杠杆行为则加速了市场调整的步伐；

从未来走势看，市场对于代持核查和监管趋严的担忧可能使得被动去杠杆的行为进一步延续，这将对信用产品需求形成冲击；

同时仍然需要关注的是，在1季度经济增长表现较弱的情形下，需要关注前期较高社会融资总量的滞后效应以及宏观政策向小幅放松微调的可能性，经济复苏趋势的延续同样将对市场形成一定的压力。

总体来看，在整体估值水平仍然处于较低水平的情形下，需求的弱化和复苏预期的转变可能使得短期内市场延续调整的走势。

**城投债和交易所债市整体环境偏负面**

上周城投债市场同样明显调整，7年提前还本的中西部地级城投债回升至6.30-6.40%的水平，较前一周上行30BP左右，基本与中票收益率上行幅度相近.

从未来趋势看，考虑到绝对收益率相对较高的城投债品种是前期投资者加杠杆的主力品种，本轮被迫的去杠杆行为可能将对城投债市场形成更明显的负面影响，需要关注其收益率上行幅度高于中票的可能性。

与城投债市场类似，交易所市场内债券多以中低评级为主，且前期同样存在加杠杆的趋势，短期内代持行为受限、赎回规模上升等引致的去杠杆行为所带来的冲击可能更为显着，而交易所资金面的波动以及股市可能的上行同样将对交易所市场形成不利影响，整体市场环境偏负面。

**个券点金**

上周共有89只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1306.5亿元；

短融和超短融中，我们推荐13南电SCP003、13三峡CP001、13华润SCP002、13中交建SCP001、13中化股SCP001、13国电集SCP003、13华电股SCP002、13神火CP001、13联合水泥CP001、13大装备CP001、13中材泥CP001、13津钢管CP001、13悦达CP001等；

中票中，我们推荐13临矿MTN1、13宜化MTN1；

私募票据中，我们推荐13太钢PPN001、13渝能源PPN001、13鲁商PPN001、13大渡河PPN001、13中原高速PPN001、13云城投PPN001；

企业债和公司债中，我们推荐13桂水电债01、13桂水电债02。 (完)