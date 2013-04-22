中国汇市：人民币早盘小跌，周末拓宽波幅预期落空后静候政策指引

* 人民币早盘随中间价小幅回落

* 周末未出台拓宽人民币汇率日内波幅政策

* 市场保持在波幅上限附近窄幅波动

路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期 周一随中间价小幅回落。此前央行高层言论引发拓宽人民币兑美元汇率日间波幅限制热议，但该政策并未于周末兑现。市场继续在今天波幅上限不远处窄幅波动，静候更多政策面指引。

“今天市场非常平静，多数时间波动不超过5、6个点，这可能跟扩波幅的预期没有实现有关。”上海一股份行交易员并称，由于成交区间离涨停价位非常接近，市场担忧监管层干预再度出现，也缺乏做空美元动力，使行情更显胶着。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1808元，上日收报6.1776元。今日人民币兑美元中间价 为6.2415元，上日中间价为6.2395元。

上述交易员表示，市场预期央行可能会将波幅限制扩展到上下1.5%-2%，同时在资本管制放松、汇率干预手段等方面出台配套措施，防止出现一边倒的升值行情；不过从出台时机上讲，他认为央行官员措辞较为模糊，一周、一个月甚至几个月都能称之为“近期”，且短期内成交价偏离中间价较多，并不是最好时机。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲上周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。

东京汇市日圆本周伊始承受压力，美元兑日圆距离100日圆关口仅一步之遥，此前20国集团(G20)会议并未指责日本的景气刺激政策，这些政策已大幅拉低日圆币值。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2510/40，上日尾盘为6.2410。

北京时间12:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1780/10元，上一交易日尾盘报6.1730元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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