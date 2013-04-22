中国债市动态：现券继续走弱,违规代持等事件冲击挥之不去

路透北京4月22日 - 中国银行间债市周一早盘现券继续走弱，违规“代持”等事件的影响仍在发酵，不过经过上周信用债收益率大幅上涨后，今日抛盘压力稍现缓解；此外，上午进行的农发行五年期固息债中标结果略显暖，但基本被二级忽略，对市场影响无几。

“五年农发3.91%的中标，感觉还可以，但是（利率和信用两个品种）抛盘还是比较重的，今天收益率还是往上走，不过比较上周比较大的幅度，今天好像好一点。”北京一银行交易员称。

业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的200亿元人民币五年期固息债，中标利率为3.91%，投标倍数为1.29倍。

违规代持等监管风暴近期波及信用债市场，上海一券商交易员就此指出，虽然信用品种短期走弱，但实际上只是受到“事件型”影响的冲击，目前基本面没有变化，供求未有实质性逆转，在市场仍有配置需求的情况下，“收益率上到一定程度肯定还是会有人买的”。

他并称，市场更长期受到的影响，还要待监管层未来出台具体明确的规定。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

中国证监会上周五表态，将在基金公司的专项核查中重点关注利益输送和内幕交易问题。