离岸人民币:德银拟定的三年人民币宝岛债基准偏低，未与承销团达共识--消息

路透台北4月23日 - 三位了解情况的消息人士周二表示，延宕已久的德意志银行 人民币宝岛债发行案，德银于昨日召开承销团会议表示，三年券以CNH交叉货币互换(CCS)利率加50个基点作为定价基准，五年券则不予发行。

惟由于CCS利率下滑，若以本地时间11:35，经纪商报价的三年期CCS 报在1.48%/1.58%试算，德银人民币债券的发行利率区间将在1.98%-2.08%，与承销商预期在2.5%附近差距过大。因此上述人士预期，短期内要顺利发行不易。

“按这样的基准不会有交集，我们请德银看看有没有调整空间。”一与会的承销人士说。

另一承销商人士也指出，按昨日会议的气氛，看不出有谁对此案抱持高度兴致。

相关人士并指出，德银要求参与会议的银行与券商，在本月30日前将认购决议回覆给主办承销商兆丰银行，再由德银与兆丰银敲定最终结果。

德银的人民币债券已于上月底取得主管机关核准，惟受德银定出的参考利率偏低影响，始终无法与承销商达成共识。

路透先前报导，德意志银行是以总行名义申请发行宝岛债，本次申请额度为10-20亿元人民币。三年券的参考利率暂定在1.5-2.5%，五年券则在1.6-2.7%。