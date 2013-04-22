重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.5%左右

* 决标贴现率预估集中区间在0.48-0.52%

* 外银资金虽平稳，但SWAP套利操作或增多

* 本地银行仍志在参与

* 周二标售、周三发行、金额300亿台币

路透台北4月22日 - 台湾银行业和票券商交易人士周一表示，预估明天标售的91天期国库券决标贴现率可能在0.5%左右，可望创下同天期国库券近两年半来低位。

路透访谈五家金融机构，包括三家外资银行、一家票券商和一家本地银行，他们预估本次标售决标贴现率的区间差异较大，集中区间在0.48-0.52%；大区间在0.45-0.55%不等。

银行业近来受台币浮滥资金困扰，但市场对此次标售意见略有分歧，主要仍对主竞标者--外资银行的积极度难以掌握。资金成本相对较高的本地银行及票券商，因预期利率走低，以志在参与为主。

一外资银行交易人士称外银台币资金水位平稳，虽然资金仍多，但台币/美元 近来稳于区间，外资没有大量的汇入或汇出，资金调度部门仍以去化现有帐上的闲置资金为主，料投标倍数不至于意外走高。

不过另一外银交易员则称，除资金调度部门外，外商银交易部门亦将配置部分资产于国库券。

特别是财政部已有逾七个月未标售91天期国库券，对拥有较多美元资产的外商银来说，在近来美元/台币SWAP 换汇点数波动稍大的情况下，周一三个月期美元/台币SWAP 的台币隐含利率为负0.22159%，使得91天期国库券若标在0.5%左右，将成为不错的套利标的。

〞SWAP部份的变数比较大，外银一直都有做，但三个月期的资金是比较好调度。〞一家本地银行交易人士说。

由于SWAP交易部门参与程度难料，另家外资银行交易员料如果投标倍数增多，决标利率或将标破0.5%，来到0.45-0.49%间。

不过票券商人士则指出，不预期此次标售将破底，因目前未见外资银行委托下标，料仍能持稳在0.5%附近，甚至之上。

台湾央行3月底代财政部标售364天期国库券，其决标贴现率为0.629%，明显低于市场预期的0.7%附近，也创下历年同天期的次低利率纪录。

本期91天期国库券将于周二(23日)标售，周三(24日)发行，金额为300亿台币。

以下为2011年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额(亿台币) 决标贴现率 投标倍数

2013年

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月 7日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月 7日 91 250 0.411 4.68

注: * 表不足额发行 (完)

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