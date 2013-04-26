《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(4月22日-26日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国经济继续弱复苏格局下，中共中央政治局称，世界经济增长动力不足，国内经济增长动力仍需要增强，金融领域潜在风险需要加强防范，将继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策。

--中国人民银行行长周小川表示，今年一季度中国经济开局平稳，GDP(国内生产总值)同比增长7.7%，处于合理增长区间。中国政府仍将坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济增长和维护物价稳定。

--工信部发言人肖春泉表示，当前经济运行中不稳定不确定因素仍然较多，有效需求不足，企业投资意愿不强，产能过剩结构性矛盾比较突出，企业经营困难的状况没有明显改善。

--汇丰中国4月制造业PMI初值再现下降，产出和新订单指数双双骤减。多家投资银行认为，这预示着未来数月中国工业活动疲软将持续，宏观经济遭遇更强“逆风”，经济延续弱复苏格局。 --中国央行公布3月份新增外汇占款高达2,363亿元人民币，一季度月均增量超4,000亿元，凸显资本流入压力沉重。不过随着中国经济增长弱于预期、监管层加大资本管制力度等因素，后期资本流入规模料自高位下降。 --中国国务院国有资产监督管理委员会近日要求，中央企业要努力保持一定增长速度，以“保增长”助力全国“稳增长”，增加值增长要达到8%以上，利润增长要达到10%以上 --国家外管局数据显示，中国一季度国际收支延续去年四季度以来的“双顺差”格局，国际储备资产大幅增加。专家指出，套利交易引发境外资本持续流入，且这一状况仍将持续。 --中国商务部副部长王超表示，目前外商直接投资中国呈企稳回升态势，虽然当前外部不确定因素仍较多，但全年吸引外资料会平稳发展。

========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国债市监管进一步升级。多位消息人士对路透表示，中央国债登记结算公司周四起暂停信托计划、券商资管及基金专户新设账户的申请，目前尚未知是否有更多账户亦遭到暂停。此举意味着这些机构在中债登新设债券托管账户将受到影响，并可预期将影响这些机构的新产品发行。

--在中国债市监管风暴令市场风声鹤唳之际，监管者释放出最新信息。据数位市场人士向路透表示，央行召集会议要求银行等各机构实施内部自查，以防范债券交易风险；同时对代持等敏感问题的未来发展也给予了方向性的指示。 --中国银监会在2012年报中称，今年守住不发生系统性和区域性风险底线是首要任务。今年将加强对理财产品的监管，并严防地方融资平台贷款等方面的信用违约风险。

--澳洲央行副总裁洛威表示，澳洲央行计划首次把部分外汇储备投资于中国政府债券，作为加深两国金融联系举措的一部分。中国是澳洲最大贸易伙伴。澳洲央行将把约5%的外汇储备投资于中国，而且已经获得了中国人民银行的准许。

--香港财资市场公会与金管局共同表示，将推出离岸人民币(CNH)同业拆息定价机制，期限与市场现有的九个品种相同，计划于6月开始实施。金管局同时宣布取消人民币未平仓净额上限，以及人民币流动资产比率最低25%等监管要求。

--第一财经日报报导称，截至一季度末，中国商业银行不良贷款连续六个季度反弹，不良贷款率较年初升0.02个百分点至0.99%；并援引银监会主席尚福林称，未来一段时期不良贷款规模可能还会继续攀升。

--近期外界对于A股纳入国际指数的憧憬有所升温，不过国际知名指数公司--MSCI明晟 高层近日指出，中国还需解决多个政策障碍，之后MSCI才会启动相关进程，目前尚无A股纳入MSCI指数体系的时间表。 --台湾金管会表示，将开放符合一定资格保险业得经由特定目的不动产投资事业(简称SPV)取得大陆地区及海外不动产，并放宽保险业投资海外债券评级，目前已完成预告程序，近日即可实施。

========================================================================== **行业/公司**

--中国一线城市--广州市成为继北京之后，第二个明确表示对房价进行指导的城市。广州房管局规定，自周三起该市实行商品住宅预售/销售网上价格申报，开发企业销售住宅必须办理预售网上申报，并接受国土房管部门的价格指导。 --中国发改委自4月25日零时起下调成品油最高零售价格，下调幅度为汽油395元人民币/吨，柴油400元/吨，以反映过去一周国际原油价格跌势。这是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。

--上海国际车展全球豪车品牌依旧是镁光灯焦点，尽管首发新车有一半来自中国自主品牌，欲借由新政府带动的国货风来搏眼球。但现实是中国汽车市场近两年来增速放缓，国内自主品牌汽车经营压力不断增大。新一届领导人倡导的国人国货或会给自主品牌带来一些东风。

--中国最大精铜制造商江西铜一名高层主管指出，江西铜业最快可能5月将被迫减产，因金属价格下跌抑制中国废铜进口引发国内供应短缺。

--中国要求企业申请铁矿石进口资质，需在本地铁矿石交易平台成交。这是中国--全球最大的铁矿石消费国，和全球主要矿商争夺定价权的最新之举。

--面对不良贷款增长，中国银行业者正在进一步大幅削减对钢铁贸易商的贷款，这将使钢铁业在需求低迷之外面临更多压力。