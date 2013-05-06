《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(5月2-3日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国官方4月制造业PMI指数意外回落，新订单、库存等多项指数均下降，出口订单降至荣枯线下方，显示制造业需求仍面临压力，证实中国经济复苏乏力。

--汇丰中国4月制造业PMI回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，也反映出中国经济复苏的脆弱性。

--和制造业PMI走势一致，中国4月官方非制造业PMI亦现回落，其中新订单和价格指数跌幅居前，凸显整体需求趋缓。未来仍需注重扶持服务业发展以“稳增长”。 --内生增长动力不足导致中国经济复苏脚步蹒跚。中国国家信息中心预计，较宽松政策和换届效应等因素，将支持二季度中国经济稳步小幅回升至8%，基本接近现阶段潜在增长水平，规模以上工业生产增速在 10%左右。

--中国1-3月份全国规模以上工业企业实现利润11,740亿元，比去年同期增长12.1%，增幅比1-2月份回落5.1个百分点。3月当月实现利润4,649亿元，比去年同期增长5.3%。 --中国商务部发布报告称，如果外部环境不发生大的变化，今年中国进出口将延续平稳增长态势，增长速度有望略高于上年，但大幅回升的可能性不大。

========================================================================== **金融/证券/保险** --中国人民银行副行长刘士余发文称，如果五家国有大型商业银行保持现有的增长水平和内源融资比例，据测算，明年将首次出现资本缺口405亿元人民币，2017年资本缺口累计将达到1.66万亿元。 --2013年第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。中国经济虽仍在恢复但相对疲弱的格局，令市场难以大幅看空债市，而近期监管风暴对债市的剧烈冲击在5月亦可能相对弱化。

--中国新鲜出炉的一季报显示，中资银行“利润猛增、不良速降”的好日子，要到头了。 --中国证券业协会数据显示，2012年证券行业资产管理业务规模巨幅增加，截至当年末，全行业受托管理资金额总计18,934.3亿元，较2011年末增长571.74%。

--有望成为刚性兑付终结者的中信信托三峡全通信托计划，目前来看又一次成功化险为夷。通过转让债权，既避免了刚性兑付，又维护了投资人利益。 --中国国家开发银行 发布的2012年年报显示，该行去年实现净利润631亿元，同比增长38.34%。同期不良贷款余额和不良贷款率实现双降。 --知情人士透露，中国知名投资银行家、厚朴投资管理公司联合创始人方风雷正在为一支新基金募资，规模最高达20亿美元。

--中国国家外汇管理局发布外债登记管理办法，在积极防范外债风险的基础上，对现行外债登记管理流程进行优化，简化了外债登记管理环节，取消了部分外债管理审批事项。

========================================================================== **行业/公司** --中国电子商务巨头阿里巴巴集团 宣布购入新浪 的新浪微博18%股权，这是阿里巴巴首次大举跨入中国社交网络的广告销售市场。 --随着4月中国各地房地产调控细则纷纷落地，楼市成交明显降温，但房价上涨的压力尚未得到根本缓解。中国指数研究院公布数据显示，4月百城新建住宅均价连续11个月环比上升，同比涨幅则进一步扩大。

--在3月成交额创出单月最高纪录后，中国期货市场4月成交量和成交额环比双双回落，表明受全球大宗商品价格持续下跌影响，期市交投有所降温。