《中国重要政经日程》--4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
============================今日重要政经日程=======================
4/23(二）
国务院新闻办公室就2013年一季度工业通信业发展情况举行新闻发布会。
============================近日重要政经日程=======================
4/25(四）
2013年中国房地产高峰论坛暨《房地产蓝皮书》发布会。
* 国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2012年中国知识产权发展状况，并答记者问，中国国家知识产权局局长田力普等出席。
4/27（六）
2013年中国商界木兰年会在北京召开，至28日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
*“2013第二届中国国际农商高峰论坛”在北京举行。
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
5/21(二）
*科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。
*“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/2（六）
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航; 审校 沈燕)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。