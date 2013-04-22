澳新汇市：日圆卖压支撑澳元和新西兰元

新西兰元兑日圆 小涨至84.26日圆，之前触发84.20处停止单。下道阻力位在84.60左右，之后是86.43的2008年以来最高。

日圆全线下跌，加上美元兑日圆 逼近100日圆关口，也支撑了澳新货币兑美元和兑欧元。澳元兑美元 小涨至1.0305美元，从盘初所及3月11日来最低点1.0266反弹。

“我看法比较偏正面，”瑞银利率分析师Matthew Johnson称。他认为1.0250提供良好支撑。

“我会在1.0250买入，因为周五股市受利好提振合理反弹，而且我并不认为通胀数据不至于低到(会支持澳洲央行)降息。”

澳洲通胀数据将于周三公布，第一季基础通胀料较前季上涨0.5%，较上年同期料上升2.4%，在央行2-3%的目标区间内。

市场目前预计5月降息至2.75%的机率为25%。

新西兰元兑美元 涨至0.8458美元，本地市场盘初一度跌至0.8383。对全球经济增长停滞的担忧已经使新西兰元跌离一周多前触及的20个月高位0.8676。

“市场仓位情况意味着，新西兰元格外易受全球经济增长下行风险，及随之而来的风险厌恶情绪打击。”BNZ外汇策略师Mike Jones表示。

4月16日止当周，投资者的新西兰元投机性多仓升至纪录高位。

Jones称，新西兰元兑美元近期支撑位在0.8402，阻力位在0.8469。

欧元兑新西兰元 最新报1.5473新西兰元，盘初一度触及一个月高位1.5602。

新西兰央行将于周三举行议息会议，预计按兵不动。

市场目前预计本周不会有升息，未来12个月预计仅会加息10个基点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价