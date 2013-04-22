香港新股：银河证券进行预先推介，拟发售约15.7亿股H股--销售文件

路透香港4月22日 - 据路透周一获得的销售文件显示，内地主要券商之一的中国银河证券今天进行预先推介，预计5月2日开始路演，初步拟发售约15.7亿股H股股份。

银河证券香港首次公开发售(IPO)将是近期本地较大型的新股集资活动。据汤森路透旗下IFR此前报导，银河证券拟集资高至15亿美元，安排行共有16间银行，其中包括高盛 、摩根大通 等。

销售文件显示，银河证券初步拟发售约15.7亿股H股，其中95.7%为新H股，余下4.3%为大股东代表全国社保基金出售的股份。而发售股份中90%供国际配售，10%作公开发售，但未显示招股价以及集资额等资料。

销售文件并显示，银河证券今天开始预先推介以向投资者简介公司业务，预期于5月2-10日路演，10日定价，5月中旬正式在联交所挂牌上市。

据安排行之一瑞银 的研究报告称，预期在国内股市成交量上升以及融资(保证金交易或孖展)业务快速增长之下，未来三年银河证券获利将持续增长。瑞银并计算银河证券估值介乎405-547亿元人民币，相当于2013年预测市帐率为1.5-2倍，市盈率18.1-24.5倍。

香港经济日报稍早报导称，银河证券目标以1.4-1.7倍市帐率定价，与其主要竞争对手--中信证券 及海通证券 相若。

港股自今年2月初以来持续下滑，加上全球交易所对IPO市场竞争激烈，据专业服务机构德勤(Deloitte)此前统计显示，一季度香港IPO交易量和交易额双双下降，全球排名滑落至第九。 (完)