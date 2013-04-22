中国金融：3月份外汇占款新增2,363亿元，财政存款减少2,670亿元--央行

路透北京4月22日 - 中国央行周一公布，3月末金融机构外汇占款余额为270,687.35亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,363.02亿元，较上月水平继续回落。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，3月末财政性存款余额为25,297.93亿元，当月减少2,670.27亿元。
上述两项数据表明，3月份市场因此增加的流动性为5,033亿元。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
财政性存款(亿元) -2,670.27 243.11 3,298.6 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058
外汇占款(亿元) 2,363.02 2,954.26 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491 234 -606 1,246
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)