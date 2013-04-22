重温稿-《台湾新债预测》20年公债102/3R得标利率料在1.835-1.85%

路透台北4月22日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(23日)将标售的20年期公债102/3R 得标利率将落在1.835-1.85%。
以下为交易员观点整理:
指标五年券气势偏多，多头又站回攻击位置，但恐难延续至20年券同等看待。多数交易商先以中性视之。
寿险业者今年对长券的利率相当坚持，多数认为有利率上扬风险，不愿大力持券，仅剩少数小型寿险业者补券需求。
此次增额发行筹码仅300亿台币，第二季长券新增筹码650亿台币，远不如首季，尽管寿险业对长券胃口不佳，但利率也不致标得太高。
以下为预测得标利率区间:
1.835-1.85%。最低预估在1.82%，最高在1.88%。
最新报价:
本地时间周一14:34，102/3R发行前交易未交易，上周五时收在1.842%。发行前交易期间盘中的高/低点分别为1.90%、1.82%。
以下为交易商对102/3R期公债得标利率的预估区间：
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金融机构 最低(%) 最高(%)
本地券商一 1.82 1.85
外商证券一 1.83 1.85
寿险一 1.85 1.88
寿险二 1.83 1.85
寿险三 1.84 1.85
本地银行一 1.84 1.85
本地银行二 1.83 1.86
本地银行三 1.84 1.86
本地券商二 1.84 1.86
本地券商三 1.82 1.85
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中 值 1.835 1.85 (完)
(记者 高洁如；审校 张喜良)