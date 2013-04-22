科技产业：谷歌Google Play服务营收大增，但仍远不及苹果--研究数据

* 谷歌应用程式商店营收扩增至苹果相关服务的三分之一

* 安卓系统遍地开花带来助力，但要赶上可能得花超过1年时间--分析师

* 游戏为最大的动力，特别是在日本及韩国

路透首尔4月22日 - 今年前三个月的市场研究数据显示，谷歌 应用程序商店营收成长力道远较苹果 强劲，但苹果这方面营收仍称霸。

市场研究机构Canalys指出，2013年前三个月这些应用程序商店合计录得22亿美元营收。

该公司称苹果的应用程序商店App Store获得14.8亿美元的营收，占整个产业营收的74%，谷歌旗下的Google Play营收比重则为18%。

另一家研究机构App Annie的数据则显示，谷歌应用程序商店营收相当于苹果相关服务的38.5%，较一年前的仅10%大幅增长，因该公司旗下免费的安卓(Android)移动设备作业系统助其拿下全球近70%的手机市占。

苹果应用程序商店营收在同一时期成长25%，为公司更增添一层隐忧；苹果4月股价至今已经下跌11.8%，因担心对该公司iPhone及iPad等硬件需求下滑。

“尽管谷歌迎头赶上，苹果仍具有先发优势，我们预期就当前趋势来看，谷歌可能要等到2016年的某一时点才会赶上苹果，”Canalys首席分析师Adam Daum在一电子邮件访问中向路透表示。

尽管安卓设备普遍受到欢迎，但苹果持续在营收上占上风，主要是因为苹果的付款机制更为简便。

“就下载数量而言，Google Play已经追上苹果的九成，很快就会赶上来，但这并未转化成营收，”北京App Annie副总裁Oliver Lo表示。

Lo称iPhone或iPad用户在苹果帐户中登记信用卡资料的比例较高，使其更容易且更有可能购买应用程序，而iPhone及iPad用户的富裕程度也高于智能手机用户的平均水准。

另一方面，谷歌的付款方式则较为多元化，包括Google Wallet、信用卡、以及通过电信商付款等。

日本及韩国用户在游戏上的花费有助于Google Play的获利，而这一趋势料在今年延续。