《交易视点》利空释放、资金面预期改善提升中国转债配置价值--中信证券

路透北京4月23日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，经济数据偏弱但利空释放，海外资金进入将改善资金面预期，股市有望震荡回升，转债相对信用债价值提升，建议提高转债配置，以中高仓位重点持有石化、国电、工行、中行转债。

**股市有望震荡回升**

转债指数微跌，估值略有收窄。上周A股止跌反弹，上证指数涨幅1.7%，非银、地产等行业涨幅居前。转债指数微跌0.18%，走势弱于正股0.6个百分点，估值略有收窄，个券走势分化。

经济数据偏弱但利空释放，海外资金进入将改善资金面预期，股市有望震荡回升。

（1）宏观层面，一季度GDP同比7.7%、工业增加值同比8.9%，均低于预期，基建投资开始加速。

中观数据未见好转，上周铜、螺纹钢期货价格大跌，铝、水泥价格小跌，重卡销量尚可。经济数据公布后，A股基本面的短期利空基本释放。

（2）政策层面，3月17日国务院常务会议认为一季度经济运行平稳，应要统筹考虑稳增长、控通胀、防风险。会议未强调房地产调控的内容，市场对地产调控预期可能弱化。

（3）资金层面，媒体报道A股可能被纳入MSCI新兴市场指数，权重可能达17%，增量资金有望显着扩大。我们认为，受制于QFII额度、资本流动等因素，A股纳入MSCI需较长时间，但资金面预期将得到改善，利好低估值蓝筹。

（4）市场情绪层面，预计雅安地震对A股影响不大，H7N9禽流感影响逐渐消退，IPO重启仍是风险点，但市场已有预期。总之，利空短期释放叠加资金面改善预期，预计A股市场有望震荡回升，低估值蓝筹股的走势将相对较好。

转债相对信用债价值提升，利好转债估值的扩大。由于经济增长偏弱、通胀低于预期、银行理财清理非标资产增强债券需求，4月上旬AAA至AA信用债的等级利差已压缩至20-30bp的历史低位，利多充分释放。上周债市监管行动升级，部分机构开始去杠杆，3-5年信用债收益率出现5-10bp的回升。

我们预计中低等级信用债收益率将继续上行，转债相对信用债价值将得到提升。在股市预期改善、信用债存在下跌风险的情况下，债券基金可能将加大转债配置力度，利好转债估值的扩大。

**转债投资策略**

由于股市预期转向积极，并且转债相对信用债价值提升，我们建议提高转债配置，以中高仓位重点持有石化、国电、工行、中行转债。

由于全年业绩有望改善并且正股低估值，未来有望受益资金面推动的股市行情，建议增持石化和国电转债。

银行转债：银行转债多空交织，海外资金进入预期将提升银行股估值，但资产质量拐点可能推迟出现、同业监管政策难以判断、利率市场化政策年内可能出台，将对银行股产生负面影响。

建议短期内持有银行转债，待风险进一步释放后再增持，顺序为工行、中行和民生转债。(完)