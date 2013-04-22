中国债市：现券弱势难改，监管层杠杆监管和市场流动性紧张均有施压

路透上海4月22日 - 中国银行间债市周一延续着上周的弱势。市场人士表示，监管层杠杆监管持续发酵，加之市场流动性紧张局面有增无减，均导致现券继续承压；预计后期以中低评级为代表的信用债收益率仍具上行空间，然亦可见些许买盘浮现。

“下午很少成交，相比之下，上午成交略多，但比上周五还是少，利率债整体大概上了1个点(基点，bp)，”上海一银行交易员表示，此外，上午招标的农发债结果对市场影响甚微。

该交易员进一步表示，银行间资金面由于企业税款的上缴，近日有所收紧，进一步施压现券；随着月末临近，后期资金面仍不容乐观，料现券收益率上行还将持续一段时间。

华北地区一银行交易员亦预计，低等级信用债收益率还有可能继续上行。

上海一大型银行资深交易员则表示，资金面和去杠杆是今日现券收益率上行的主要原因，买盘谨慎，高评级的信用债需求会稍多一些；然现券收益率上行到一定程度后买盘的浮现，或预示虽然后期现券将继续承压，但节奏不会太快。

中国证券报上周五报导，多家证券公司人士表示，监管部门近期正针对证券公司开展现场检查，检查组已陆续分头入驻辖区内证券公司，检查重点为资产管理及合规部门。

中国农业发展银行上午招标的200亿元人民币五年期固息债，中标利率为3.91%，投标倍数为1.29倍。

银行间市场周一资金紧张局面较上日有增无减，主要交易品种中，隔夜回购加权利率领涨，幅度逾10个基点(bp)，与七天期点差则进一步缩窄至不足50bp水平，因税款上缴等因素持续发酵。

剩余期限约2.88年的进出口债1303021券最新成交收益率 在3.79%，上日末笔为3.85%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.6763 3.1583

上日 2.5281 3.1076

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9130/2.8400

国债参考率报价 2.7525/2.7000

金融债参考率报价 3.3256/3.2733(完)

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