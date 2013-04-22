CNH市场动态：即期与NDF涨跌互异，远汇与NDF价差收至两个月来最窄

路透香港4月22日 - 在周末平静渡过后，香港离岸人民币市场周一陷入胶着，即期汇价 微幅上涨，但无本金远期外汇(NDF)出现一些获利卖盘，整体曲线有所上移。交易员表示，中间价急拉态势暂止，离岸市场对继续推高人民币汇价态度较为谨慎。

市场猜测在G20/世界银行会议后人民币急升步调将放缓，甚至可能小幅回档，令NDF出现美元空头部位的获利盘，进而令远汇(DF)与NDF价差收窄。在人民币升值预期降温之际，预料两条曲线的价差将继续靠拢。

本地时间下午5:17时，离岸人民币 即期报6.1791，上交易日收6.1805，盘中区间在6.1780-6.1816；随着今日中间价 下调至6.2415，在岸人民币汇价 收低至6.1826。在岸与离岸价差为负35点子。

在NDF市场 方面，本地时间下午5:17时，美元/人民币一年期品种 报6.2530/6.2560，上日在6.2410。

1年期NDF与1年期远期外汇 价差收窄至90点子，为今年2月中以来最低，上周二时尚有271点。

“季底因素消除，CNH流动性可以维持宽松一段时间，一年期DF可能还会再下去一点，让DF整条曲线更平，NDF、DF两条曲线更tighten。”一台资银行人士说。

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此外，中国央行并未在周末放宽人民币波动区间，然而在央行副行长易纲上周谈话后，市场对人民币今年将持续汇改进程仍抱持较大的信心，令中长期看多人民币气氛不变。

“汇率政策是未来人民币表现的关键，”汇丰在一份报告中说，“只要决策者继续推进中国经济再平衡以及人民币国际化，人民币可望保持升值趋势。”

太平洋投资管理公司(PIMCO)负责新兴市场投资组合的基金经理全球新兴市场投资组合管理团队联席主管Ramin Toloui在路透外汇峰会上表示，该公司选择印度卢比和离岸人民币作纯货币投资，除这两档货币外，PIMCO对其它亚洲货币基本持中性看法。

“今年亚币面临很多阻力，其中之一是全球经济增长放缓，另一个是日圆贬值，这对很多亚币不利，但并非全部亚币。”他表示，“今年我们会更有针对性的管理亚洲货币敞口。” (完)

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