中国债市：资金价格攀升推动利率互换上涨，关注明日汇丰PMI初值

路透北京4月22日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一上涨，受资金价格续攀升支撑。交易人士指出，近期税款上缴抽水银行资金池，且部分机构停止代持引发流动性增量需求，但即使上述因素消退，资金面回复宽松亦恐难一蹴而就，所以对短期资金面预期稍偏谨慎。

他们并表示，此前公布的一季度国内生产总值（GDP）不及预期，所以市场非常关注将于周二出炉的4月汇丰制造业PMI初值，以为判断未来基本面前景提供指引。

“今天早晨IRS长的短的都在上，虽然后来下来一点，但总的还是上去的。五年一度到3.58%。基本面方面没什么消息，所以可能还是受资金的影响...我们对短期流动性不太乐观，缴税等等可能一两周就结束了，但是资金恢复是需要时间的。”上海一银行交易员称。

中国银行间市场周一资金紧张局面较上日有增无减，主要交易品种中，隔夜回购加权利率领涨，幅度逾10个基点(bp)，与七天期点差则进一步缩窄至不足50bp水平，因税款上缴等因素持续发酵。 对于近日七天期回购成交不断放量的情况，交易员认为，不排除有部分机构停止代持而引发的增量需求，不过就其了解情况来看，财政存款上缴可能仍是主因。

上述交易员并表示，短期除了关注资金面的动向外，还关注明日公布的汇丰制造业PMI初值和外围经济体动向。而针对近期冲击信用债走弱的违规“代持”等事件，他认为对于IRS的影响目前看已经有所淡化。

中金公司今日发布报告指出，基于中国一季度GDP增速低于早前预期，以及当前自主增长动能偏弱，将今年GDP增速预测从此前的8.1%下调至7.9%。该机构并预期二季度GDP增速小幅回升至7.9%。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 -------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.2040/3.3040 3.2317/3.3225 3.3750/3.4633 3.5233/3.6167 3.5320/3.8220 上周五 3.1700/3.2620 3.2083/3.2875 3.3467/3.4308 3.4950/3.5808 3.5340/3.7900 -------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0340/+0.0420 +0.0234/+0.0350 +0.0283/+0.0325 +0.0283/+0.0359 -0.0020/+0.0320

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。