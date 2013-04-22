《中国金属焦点》融资关连与长单限制上海保税铜库存外流，推高现货升水

* 交易商称与融资有关连或长单的铜约40-50万吨

* LME库存也被锁住，短期内无法运往中国

* 冶炼厂表示近期炼厂关闭可能致使全球市场出现短缺

路透香港4月22日 - 交易商周一表示，上海保税仓库的60万吨铜库存当中，约有三分之二无法动用或在现货市场流通，助长了现货升水涨至16个月高点。

交易商估计，约40-50万吨精炼铜与融资有关连，或者由国际性贸易行持有，作为发往中国的铜长单。

过去一个月因铜材制造商需求增加，中国买家希望将保税仓库内的铜库存挪往国内市场出售，但上述因素限制了供应。

“上海保税仓库的铜库存到了5月底可能减少10万到15万吨，”一中国大型贸易行的销售经理表示。由于未被授权对外发表评论，他拒绝具名。

其他交易商预计，上海保税仓铜库存5月降至约40-50万吨，这将是2012年3月以来最低位。

受智利3月和4月初的港口罢工，以及印度最大冶炼厂Sterlite Industries宣布“不可抗力”事件影响，中国4月和5月初的精炼铜到货料将减少，这进一步增加了市场压力。

3月中旬时铜材制造厂大举买入现货铜，中国的铜消费需求在过去一个月增强。

购买量上周再度增加，因伦敦金属交易所(LME)期铜 跌至一年半低点，且上海期铜 降至近三年低位之际，终端用户趁机买进。

**供应短缺**

中国精炼铜厂商的消息人士说，近来全球市场的铜冶炼厂关闭潮若持续下去，今年预计出现的供应小幅盈余局面恐怕会演变成小幅短缺，可能推高LME铜价。

路透1月时访问的分析师称，今年全球铜市料为供应过剩120,000吨，先前几年为短缺。

赞比亚(尚比亚)的Konkola铜矿周五称，由于炼炉发生金属泄露，关闭了年产31万吨的炼厂。

力拓 旗下的Kennecott Utah Copper上周宣布电解铜供应遭遇不可抗力，因其Bingham Canyon铜矿发生大规模山体滑坡。

“由于国内需求增长提供支撑，我们认为进口升水将涨至200美元，”一家中型精炼铜厂商的销售经理表示。

他又称，大多数LME铜库存MCU-STOCKS都冻结在融资交易中，短期内中国市场无法获得。

买家购买上海保税仓库现货铜或即将到港铜货，较LME现货铜 每吨的升水周一为120-135美元，而上周和一个月之前分别为115-135美元和70-90美元。(完)