更新版 1-中国货币市场：隔夜回购利率领涨且与七天点差缩窄，税款缴存等因素持续发酵

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海4月22日 - 中国银行间市场周一资金紧张局面较上日有增无减，主要交易品种中，隔夜回购加权利率领涨，幅度逾10个基点(bp)，与七天期点差则进一步缩窄至不足50bp水平，因税款上缴等因素持续发酵。

对于近日七天期回购成交不断放量的情况，交易员认为，不排除有部分机构停止代持而引发的增量需求，不过就其了解情况来看，财政存款上缴可能仍是主因。

华北一银行交易员称，早盘资金“一个字，紧。比上周五紧。”

就近日债市风波中的代持事件对资金面的影响，该交易员指出，不排除有机构因停止债券代持而导致七天期回购成交放量，“两个因素叠加，主要应该还是缴税。”

此外，他并透露，从早盘七天期品种不多的供给来看，在流动性紧张未缓前，未来该品种利率应有继续上行动力。

近期隔夜和七天期回购加权利率点差高位出现在3月末附近，当时约140个bp，随后不断缩窄。

华南一银行交易员也表示，即使是机构停止代持，与资金面相比，预计现券或受累更多。“基金和券商要是去杠杆，(可以)不用借钱，直接卖债就好了。”

根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。

自上周四起，银行间市场七天期质押式回购明显放量，其中上周四和上周五两个交易日全天成交均在1,100亿元人民币左右，而此前一般在700亿-800亿元以下较为普遍。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,425.73亿元，较上周五的6,468.99亿元略有减少；其中隔夜品种成交4,500.65亿元，较上周五的4,989.57亿元水平下滑，而七天品种成交达1,088.01亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.6762 2.5281 +14.82 4,500.65

七天 3.1583 3.1076 +5.07 1,088.01

14天 3.6106 3.5267 +8.39 585.48 上交所债券回购

其中:一天 3.6950 2.5900 +110.50 1,650.00

七天 4.7250 3.2600 +146.50 300.88

14天 3.0000 3.1850 -18.50 95.31 回购定盘利率

其中:隔夜 2.6400 2.6000 +4.00 --

七天 3.1500 3.1300 +2.00 --

14天 3.7000 3.5500 +15.00 -- shibor

其中:隔夜 2.6370 2.5030 +13.40 --

七天 3.1230 3.0850 +3.80 --