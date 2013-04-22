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亚洲 | 2013年 4月 22日 星期一 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，周末拓宽波幅预期落空后静候政策指引

* 人民币早盘随中间价小幅收跌
    * 周末未出台拓宽人民币汇率日内波幅政策
    * 市场保持在波幅上限附近窄幅波动

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期 周一跟随中间价小幅收跌。此前央行
高层言论引发拓宽人民币兑美元汇率日间波幅限制热议，但该政策并未于周末兑现。市场继
续在今天波幅上限不远处窄幅波动，静候更多政策面指引。
    
    交易员称，今天午盘出来一些购汇，可以看出来是企业的购汇需求而不是干预。不过这
些购汇还是短期因素，不会持续，后期应该还是保持比较强的一个走势。
    
    “今天市场非常平静，多数时间波动不超过5、6个点，这可能跟扩波幅的预期没有实现
有关。”上海一股份行交易员称，由于成交区间离涨停价位非常接近，市场担忧监管层干预
再度出现，也缺乏做空美元动力，使行情更显胶着。
       
    另有交易员称，整体美元卖盘较重的局面没有改变，估计没有新的政策出来，市场不会
有太大动静。“若波幅扩大的政策出来，短期内市场可能就动一下，第一反应估计仍然是卖
一些（美元）吧，长期看的话，还是该怎样怎样。”
    
    上述股份制行交易员表示，市场预期央行可能会将波幅限制扩展到上下1.5%-2%，同时
在资本管制放松、汇率干预手段等方面出台配套措施，防止出现一边倒的升值行情；不过从
出台时机上讲，他认为央行官员措辞较为模糊，一周、一个月甚至几个月都能称之为“近期
”，且短期内成交价偏离中间价较多，并不是最好时机。
    
    而近期美元卖盘较重的格局与外汇占款一直居高不下相适应。中国央行周一公布，3月
末金融机构外汇占款余额为270,687.35亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加2,363.02
亿元。一季度累计达近12,154亿元天量，凸显沉重的资本流入压力。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                  
 在岸市场人民币兑美元                  今日        上日     升贬
           即期成交价格               6.1826      6.1776   -0.08%
                 中间价               6.2415      6.2395   -0.03%
                                                              
         日内相对于中间价最大波幅  0.98% (上限±   日高     日低
                                        1%)                
               日内波动幅度(pips)       25        6.1801   6.1826
           2013年来即期升贬值幅度      0.77%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C       895                   
                             FXS>                          
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间16:42          今日         上日      
            1年期NDF                 6.2515/45    6.2410      
                    CNH即期          6.1793/02    6.1730      
    
    中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲上周三在华盛顿表示，从市场形势来看
，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。 
    
    东京汇市日圆本周伊始承受压力，美元兑日圆距离100日圆关口仅一步之遥，此前20国
集团(G20)会议并未指责日本的景气刺激政策，这些政策已大幅拉低日圆币值。 

    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/黄凯)

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