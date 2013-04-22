香港数据：3月综合CPI同比升3.6%,涨幅较上月回落

路透香港4月22日 - 香港统计处周一公布,3月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.6%， 涨幅较上月4.4%回落明显；主要受新鲜蔬菜价格下跌所致，通胀压力在短期内应大致维持受 控。 3月基本通胀率为3.7%,亦较今年2月的4.4%有所下降。剔除所有政府一次性纾困措施的 影响，亦较2013年1月份及2月合计的平均升幅3.8%稍低，主要是由于新鲜蔬菜价格下跌所致 。 政府发言人表示，应注意2月较高的通胀数字主要是由于两年间的农历新年在不同月份 出现所影响。3月基本食品价格的按年升幅有所减慢，而其他多个消费物价指数组成项目的 按年升幅保持温和。 发言人并表示，鉴于进口价格升幅缓和，以及本地经济以低于趋势的步伐增长，通胀压 力在短期内应大致维持受控。然要对通胀的上行风险保持警觉。 政府同时公布，甲类、乙类及丙类消费物价指数3月的按年升幅分别为4.0%、3.5%及3.4 %。 (单位:%) 2013年3 2013 2013 2012年3月 月 年2月 年1 月 综合消费物价指 +3.6 +4.4 +3.0 +4.9 数 甲类消费物价指 +4.0 +4.7 +3.8 +4.3 数 乙类消费物价指 +3.5 +4.2 +2.8 +5.2 数 丙类消费物价指 +3.4 +4.2 +2.4 +5.1 数 基本通胀率 +3.7 +4.4 +3.1 +5.6 (完) 浏览香港经济相关新闻,请点选 浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅；审校 林高丽)