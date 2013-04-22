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货币新闻 | 2013年 4月 22日 星期一 17:00 BJT

香港数据：3月综合CPI同比升3.6%,涨幅较上月回落

路透香港4月22日 - 香港统计处周一公布,3月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.6%，
涨幅较上月4.4%回落明显；主要受新鲜蔬菜价格下跌所致，通胀压力在短期内应大致维持受
控。

    3月基本通胀率为3.7%,亦较今年2月的4.4%有所下降。剔除所有政府一次性纾困措施的
影响，亦较2013年1月份及2月合计的平均升幅3.8%稍低，主要是由于新鲜蔬菜价格下跌所致
。
    
    政府发言人表示，应注意2月较高的通胀数字主要是由于两年间的农历新年在不同月份
出现所影响。3月基本食品价格的按年升幅有所减慢，而其他多个消费物价指数组成项目的
按年升幅保持温和。
    
    发言人并表示，鉴于进口价格升幅缓和，以及本地经济以低于趋势的步伐增长，通胀压
力在短期内应大致维持受控。然要对通胀的上行风险保持警觉。
    
    政府同时公布，甲类、乙类及丙类消费物价指数3月的按年升幅分别为4.0%、3.5%及3.4
%。

 (单位:%)        2013年3  2013   2013  2012年3月
                 月       年2月  年1   
                                 月    
 综合消费物价指  +3.6     +4.4   +3.0  +4.9
 数                                    
 甲类消费物价指  +4.0     +4.7   +3.8  +4.3
 数                                    
 乙类消费物价指  +3.5     +4.2   +2.8  +5.2
 数                                    
 丙类消费物价指  +3.4     +4.2   +2.4  +5.1
 数                                    
 基本通胀率      +3.7     +4.4   +3.1  +5.6
 (完)      
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 (记者 赵红梅；审校 林高丽)

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