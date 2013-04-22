重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债增发收益率有望接近二级，需求较前期回落

* 招标品种：国开行第18-22期固息债首次增发

* 期限及金额：1/3/5/7/10年

* 各品种均不超过60亿元人民币

* 招标时间：周二（23日）

* 1/3/5年：9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数：7位 （银行、券商）

* 预测区间：3.25%-3.35%；3.71%-3.88%；3.94%-4.08%；4.05%-4.20%；4.12%-4.30%

* 预测均值：3.29%；3.81%；4.01%；4.13%；4.20%

路透上海4月22日 - 中国国家开发银行 周二将第一次增发今年18-22期固息金融债(市场俗称“福娃债”)。路透调查显示，近期二级现券受违规代持等事件冲击表现疲弱，预计亦会影响到一级需求，明日新债中标利率有望接近二级市场水平。

北京一大型商业银行交易员称，“二级都在卖，现在需求不行，大家都在出(券)，谁知道调整会到什么时候？”

他并指出，今日早间招标的农发行五年期固息金融债，中标利率与估值接近，但参考此前一级市场中标结果通常远低于二级收益率的状况，可见需求已有所趋弱，“而且今天一级半(市场)没什么人出(这期债)的，说明交易户参与的比较少。”

中国农业发展银行今日招标的200亿元五年期固息债，中标利率为3.91%，投标倍数为1.29倍。银行间固息政策金融债到期收益率曲线 显示，五年期最新报价为3.9272%。

此次增发的18-22期福娃债，中债估值 、 、 、 、 分别为3.2751%、3.7999%、4.0123%、4.1347%和4.1723%。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。

以下为18-22期固息债首发结果：

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率 3.15% 3.6790% 3.89%、4.0662% 4.15%

上述增发债的具体条款如下：

第18-22期债第一次增发

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发行总量 各品种均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 4月23日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/7年：多种价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 4月25日/4月11日

分销期 4月24日-4月25日

上市日 一年：4月27日；

三年、五年、七年和10年：5月2日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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