《台湾报摘》--工商时报4月23日

* 头版头条:

--日圆近日大幅贬值，已经对台湾资通讯业、电子产品产生负面转单效应，3月份整体外销订单跌至358.4亿美元，是扣除春节因素之后，13个月来新低，较去年3月衰退6.6%。

* 其他:

--人民币联贷利率较高、大陆市场成长潜力大，让人民币联贷案成为本地银行眼中海外联贷的明日之星。行库主管说，以今年联贷案最低利率水准来看，台币、美元联贷的利率都不到2%，相较下，人民币的联贷案利率最低也有近4%。

--过去银行积极抢进印度的海外联贷案，因有多家老行库已对印度的国家风险限额控管，因此今年首季海外联贷案，各银行转向布局大陆地区，且产业分布较过去更多元，以限缩可能的违约风险。

--财政部景美财训所地上权开发案，最优开发商终于出炉，财产署表示，抢标的四家公司南山人寿、太子建设 、冠德 与华固 ，经过马拉松式的外部评选会议，确定由华固建设夺标，双方将于5月签约。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。