《台湾报摘》--工商时报4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
* 头版头条:
--日圆近日大幅贬值，已经对台湾资通讯业、电子产品产生负面转单效应，3月份整体外销订单跌至358.4亿美元，是扣除春节因素之后，13个月来新低，较去年3月衰退6.6%。
* 其他:
--人民币联贷利率较高、大陆市场成长潜力大，让人民币联贷案成为本地银行眼中海外联贷的明日之星。行库主管说，以今年联贷案最低利率水准来看，台币、美元联贷的利率都不到2%，相较下，人民币的联贷案利率最低也有近4%。
--过去银行积极抢进印度的海外联贷案，因有多家老行库已对印度的国家风险限额控管，因此今年首季海外联贷案，各银行转向布局大陆地区，且产业分布较过去更多元，以限缩可能的违约风险。
--财政部景美财训所地上权开发案，最优开发商终于出炉，财产署表示，抢标的四家公司南山人寿、太子建设 、冠德 与华固 ，经过马拉松式的外部评选会议，确定由华固建设夺标，双方将于5月签约。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。