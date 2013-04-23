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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 08:24 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月23日

* 头版头条:

--台积电 共同营运长暨执行副总蒋尚义昨日表示，台积电以前与英特尔 河水不犯井水，但随着英特尔开始抢台积电的生意，台积电将加速发展先进制程技术，希望在10奈米领域全面追赶上英特尔。

* 其他:

--兆丰金控 今年获利目标出现金融海啸以来首度负成长，内部预估全年税后纯益低于200亿台币，较去年衰退约7%；旗下主要获利支柱的兆丰银行甚至比去年衰退逾一成。

--中央银行将开放国际金融业务分行(OBU)办理人民币支票存款业务，并指示银行公会研拟修正相关规范及约定书范本，将提本周四公会理监事会讨论。

--保险业投资本地不动产禁令解除及从事海外投资松绑案，最快本周、最迟4月底上路。冻结近半年的本地不动产投资及国外投资限制大松绑后，对不动产市场及保险业资金运用将是一大利多，也将对境内商用不动产市场注入活水。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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