更新版 1-台湾货币市场：短率延续低档徘徊，明日国库券标售将测试短钱浮滥状况

* 今日存单到期量大拖累短率

* 国库券标售结果可观察短钱浮滥情况

* 央行冲销力道料微调 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 林妙容

路透台北4月22日 - 台湾银行间短率周一持于上周水准，仍于低档徘徊。市场人士指出，今日央行存单到期量逾7,000亿台币，但央行冲销力道看来没有太大变化，市场甚至预料央行将微幅调降存单发行量，令银行端资金水位持续高涨，短率难以变化。

他们称，时序迈入下半旬，但市场丝毫感受不到资金水位趋降，银行的超额累计准备仍以每天100-200亿台币的速度累积；闲钱难以觅得去处，只能不断堆高帐上数字，令明日将标售的91天期国库券同样面临压力，其决标贴现率或可观察短钱的浮滥情况。

“这一旬整体银行的积数一直走高，不过大家好像也已经习惯，因为没有别的办法。”一位民营银行资金调度人士说。

银行资金调度人士指出，尽管整体银行资金难以去化，但本地银行及票券商看来仍对国库券兴趣缺缺，因预期过低的利率仍不及申报央行短天期存单的回报，使得明日标售的国库券看来仍是资金成本较低的外资银行主战场。目前央行15及28天存单利率报0.87%，远高于前次364天期国库券的决标贴现率0.629%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.40%，同上日；一周拆款利率在0.35-0.44%，上日在0.37-0.43%。

**短票利率没有变化**

在短票市场方面，今日银行端去化资金需求高涨，票券商发票量虽然平稳，仍供不应求，部分坚持较高利率的大型行库难以与票券商成交，因接受票券商于低位利率成交的银行仍多，使得短票利率暂无起色。

“银行今天消钱的压力还是大。”一大型票券商资金调度人士说。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

台湾央行今日共发行7,203.75亿台币存单，若相较存单到期金额期7,173亿，存单发行余额增30.75亿。

本周存单到期总数为2兆1,119.5亿台币，其余交易日落点分布为周二1,507亿、周三7,034.65亿、周四3,883.85亿及周五1,521亿。周三并同时有一期国库券到期及一期国库券发行，金额同为300亿台币；周五则有20年公债发行，金额300亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为109亿台币；累计超额准备为4,624亿台币，加计前期1%的超额准备为5,139亿台币。

**公债附买回利率持平**

公债与公司债附买回(RP)成交利率持平。受近日股市上扬带动，有部分投信与个人户解券，惟银行端资金相当充裕，很快就能完成调度，令利率得以维持在近期水准不变。

交易人士认为，本周央行存单到期量超过2兆台币，预料明日标售的91天期国库券利率将偏低，可望带动短率进一步下调。不过央行应不至于让隔拆利率跌破0.385%低点，由此观察RP利率或有进一步走低机会，但空间有限。

“今天有三、四位个人户解了6,000-7,000万(台币)，但银行很好调钱。”一大型证券商调度人士说。

一大型票券商交易员则称，银行买券需求强烈，不过还是没多少新券可作。

继上周五创下逾六个月最大单日涨幅后，今日台湾股市持续上扬，大盘加权股价指数 终场收高0.50%，报7,970.38点。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，少数成交在0.75-0.76%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.63%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%。