金属期市：期铜跌至每吨7,000美元之下，受累于成长和供应忧虑

* 期镍跌至近四年最低

* 3月中国精炼铜进口下降37%

路透伦敦4月22日 - 期铜周一回落近1%，接近一年半低位，因全球成长令人失望，且预期供应增加。

LME三个月期铜 收报每吨6,935美元，上周五收报6,990美元，稍早触及6,815的低位，距离上周触及的一年半最低仅差15美元。

油价、黄金和全球股市上扬未能提振期铜价格。

德银的分析师Daniel Brebner称，“期铜承压，因成长放缓，市场关注铜价，因当前的价格水平已远高于市场接受的公允价值。”

“目前到年中，铜价将在6,500美元，但如果你是交易员，你可能会将此看作买入的良机。 ”

今日公布的数据显示，中国3月精炼铜进口降至218,823吨，同比下降36.7%。

另外，LME铜库存仍接近十年来最高，且很多行业人士认为，铜市今年可能会出现供应过剩的局面。

高盛将2013年铜价预估从每吨8,453美元调降至7,600美元。

三个月期镍 承压，因不锈钢需求疲弱，导致LME镍库存触及纪录高位，并使镍价稍早跌至近四年最低15,092美元。镍价稍后反弹，收报每吨15,300美元，上周五报15,165美元。

三个月期锡 收盘时没有成交，最后买入价报20,795美元，上周五报20,800美元。三个月期锌 收报每吨1,882美元，上周五报1,886.50美元。三个月期铅 从上周五的2,020美元回落至2,010美元。

三个月期铝 收盘时也没有成交，最后买入价报每吨1,892美元，上周五报1,887美元。

以下为1623GMT基本金属主力合约报价：

2012年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌% ------------------------------------------------------------------- COMEX期铜 312.65 -2.20 -0.70 365.25 -14.40 LME期铝 1893.00 6.00 +0.32 2073.00 -8.68 LME期铜 6913.25 -76.75 -1.10 7931.00 -12.83 LME期铅 2010.00 -10.00 -0.50 2330.00 -13.73 LME期镍 15266.00 101.00 +0.67 17060.00 -10.52 LME期锡 20678.00 -122.00 -0.59 23400.00 -11.63 LME期锌 1880.00 -6.50 -0.34 2080.00 -9.62 上海期铝 14540.00 -40.00 -0.27 15435.00 -5.80 上海期铜 49280.00 -1420.00 -2.80 57690.00 -14.58 上海期锌 14480.00 5.00 +0.03 15625.00 -7.33 ------------------------------------------------------------------- 注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨，上海期货交易所合约为人民币/吨。(完)

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