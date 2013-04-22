国际油市：布兰特原油期货价格重新站上100美元，受美股走高带动

路透纽约4月22日 - 布兰特原油期货周一连续第三日上涨并升越每桶100美元关口，因受到美股上涨推动。

盘中交投震荡，而油价紧密跟随的美国股市午后在微软 上涨1%的扶助下升至平盘上方。

布兰特6月原油期货 上涨0.74美元，收报每桶100.39美元，盘中高位在101.04。周一到期的美国原油5月合约 上升0.75美元收报每桶88.76美元，盘中一度触及89.13的高点。

交投更为活跃的美国原油6月合约 收盘水准高于5月合约，上涨0.92美元收于89.19，日高在89.45。

5月合约周一到期令成交清淡，导致油价对市场波动更为敏感。

取暖油期货 上涨近1%，但美国汽油期货 持平，归因于需求持续低迷。分析师称，早盘的一波涨势后交易商结清多头仓位。

“汽油今日的表现落后，因为投机客似乎利用油价早盘上涨3-4美分的机会进一步减持多仓，”Ritterbusch and Associates的总裁Jim Ritterbusch在研究报告中称。

油价在本月稍早曾大幅下挫。布兰特原油期货自4月以来下跌近9%，因中美经济增长放缓，而且欧洲经济衰退加深，令市场对油市需求状况感到担心。

美国芝加哥联邦储备银行3月全国活动指数为负值，更增强了对于美国经济增长的担忧。市场原本预期该数据为正。

“市场对需求面仍有些不安，特别是考虑到目前的供应状况，”The Schork Report的撰写者Stephen Schork。

“目前似乎库存不低，而需求又出现问题，这令市场惴惴不安。”

**搜寻线索**

投资者将梳理美国和中国本周将发布的数据，从中寻找有关经济增长状况的线索。中国将于周二公布汇丰4月采购经理人指数(PMI)，而美国也将在周五发布第一季国内生产总值(GDP)数据。

“油市正试图稳定下来，确定上周尾段和今日的修正走势是否将持续，”Jefferies Bache能源部门高级副总裁Andy Lebow表示。

“问题在于，4月初以来的跌势是会被打破，抑或只是暂停。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金等大型投机客在4月16日止当周持有的美国原油期货与期权净多仓减少。

路透在美国石油协会(API)与能源资料协会(EIA)发布库存报告前访问的五名分析师平均预期，美国4月19日止当周的原油库存料增加160万桶。(完)

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