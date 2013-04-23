《路透峰会》市场人士预计日圆将震荡下行

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
旧金山Mellon Capital的资产组合主管Vassilis Dagioglu表示，从去年第四季开始，他就对日圆持中性立场。
“但在此刻，我们不愿意推测日圆可能触及的水准。此时此刻，日圆的水准主要是由政策决定，”Dagioglu称。
他指出，日圆仍是避险工具，每当有事件撼动金融市场时，日圆就会上扬，因日本投资人会将资金汇回国内。而这可能会限制日圆的下跌走势。
纽约大型外汇对冲基金FX Concepts的董事长John Taylor称，短期而言，对于全球经济的担忧甚至可能给予日圆支撑。
“我们预期日圆从现在到7月期间将走强，”Taylor称。“我认为下一季会在92-102之间交投，而我比较倾向在92这端。”
美元兑日圆周一升至逼近100日圆，主要受到日本央行的积极刺激措施影响。美元/日圆今年以来已上涨约14.3%，上回升破100关口是在2009年时。
但Taylor表示，鲜有日本投资人抛售日圆转向海外买进较高收益资产，可能是因为在全球成长脆弱的情况下，他们也不愿去冒险。
这会让日圆在下半年再次走软，年底前日圆/美元料跌至105-110日圆。(完) (编译 程琳/王冠中; 审校 白云)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。