《路透峰会》市场人士预计日圆将震荡下行

旧金山Mellon Capital的资产组合主管Vassilis Dagioglu表示，从去年第四季开始，他就对日圆持中性立场。

“但在此刻，我们不愿意推测日圆可能触及的水准。此时此刻，日圆的水准主要是由政策决定，”Dagioglu称。

他指出，日圆仍是避险工具，每当有事件撼动金融市场时，日圆就会上扬，因日本投资人会将资金汇回国内。而这可能会限制日圆的下跌走势。

纽约大型外汇对冲基金FX Concepts的董事长John Taylor称，短期而言，对于全球经济的担忧甚至可能给予日圆支撑。

“我们预期日圆从现在到7月期间将走强，”Taylor称。“我认为下一季会在92-102之间交投，而我比较倾向在92这端。”

美元兑日圆周一升至逼近100日圆，主要受到日本央行的积极刺激措施影响。美元/日圆今年以来已上涨约14.3%，上回升破100关口是在2009年时。

但Taylor表示，鲜有日本投资人抛售日圆转向海外买进较高收益资产，可能是因为在全球成长脆弱的情况下，他们也不愿去冒险。