美国个股：投资公司ValueAct持有20亿美元微软股票

路透4月22日 - 投资公司ValueAct Capital的执行长Jeffrey Ubben称，ValueAct现持有20亿美元微软股票，扶助微软 股价涨至七个月高位。

Jeffrey Ubben在纽约一场投资者会议上证实公司持有这么多的微软股票，此前CNBC电视台率先报导了此事。

微软股价一度最多上涨4.8%至31.18美元，触及去年9月以来最高位，之后缩减涨幅。加上周一涨幅，微软股价今年迄今已上涨16%，有望实现2009年以来最佳的年度表现。

微软股票投资者心里的一大不满是，现在的微软股价与11年前相比几乎没有变化。

Ubben在会上表示，ValueAct不会进行任何公开活动去影响微软的战略。但他表示，微软应该提高Office办公软件与Windows之外操作系统的兼容程度。Office是微软最赚钱的产品。

以上周五微软29.77美元的收盘价计算，20亿美元股票约相当于6,720万股微软股票。据汤森路透数据，持股比例还不到1%，但也足以让ValueAct跻身微软前15大投资者的行列。

任何来自外界要求微软做出改变的努力，都很可能遭遇最大股东--董事长兼创始人盖茨的反对，盖茨持有微软5%的股份。微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)是第三大股东，持有约4%的股份。

微软股价周一在Nasdaq市场收高3.6%，报30.83美元。(完) (编译 白云; 审校 李爽)