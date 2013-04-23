《中国报摘》--中国证券报4月23日

* 头版头条:

--中国基金业一季度盈利近700亿元人民币，当期积极偏股型基金重点增持了医药股和消费股；不过基金经理在二季度行业配置上钟情于医药、电子、传媒等行业，并强调对优质个股的挖掘和跟踪。

* 其他:

--机构分析称，四川雅安地区的经济总量在全国经济总量中占比仅为0.07%左右，此次地震严重程度小于2008年汶川地震，对整体经济的影响有限，宏观经济将延续前期运行逻辑。

--辽宁股权交易中心日前启动，信达证券、大通证券和中天证券三家证券公司参股。

--兴业银行 去年实现净利润347.18亿元，同比增长36.12%；同时发布的一季报显示，今年首季实现净利润109.77亿元，同比增长32.44%。

--多家白酒公司公布业绩，“三公”消费受限使得高端白酒承压，五粮液 和洋河股份 今年一季报情况较为悲观，两大酒企营收增幅均为个位数，洋河股份净利润增幅仅为6%，后者同时通过总额不超过10亿元的股份回购计划。

--美的集团整体上市方案获股东大会通过。美的集团拟以每股44.56元发行股份，美的电器 流通股东将以每股15.96元价格换取美的集团发行的股份，换股比例为0.3582：1。

--从广州市国土房管局了解到，从周三(24日)起，广州将全面执行商品房住宅预售价格网上申报制度，开发企业销售住宅，必须办理预售网上申报并接受国土房管部门的价格指导。广州也成为继北京之后，第二个明确表示要对房价进行指导的城市。

--从中国船舶工业协会获悉，一季度全球造船业新承接订单量增幅同比、环比均呈现回升态势，其中中国同比增幅超过七成。申银万国分析人士指出，船舶造价处历史低位，企业抄底采购船舶信号出现。(完)