《中国报摘》--中国证券报4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
* 头版头条:
--中国基金业一季度盈利近700亿元人民币，当期积极偏股型基金重点增持了医药股和消费股；不过基金经理在二季度行业配置上钟情于医药、电子、传媒等行业，并强调对优质个股的挖掘和跟踪。
* 其他:
--机构分析称，四川雅安地区的经济总量在全国经济总量中占比仅为0.07%左右，此次地震严重程度小于2008年汶川地震，对整体经济的影响有限，宏观经济将延续前期运行逻辑。
--辽宁股权交易中心日前启动，信达证券、大通证券和中天证券三家证券公司参股。
--兴业银行 去年实现净利润347.18亿元，同比增长36.12%；同时发布的一季报显示，今年首季实现净利润109.77亿元，同比增长32.44%。
--多家白酒公司公布业绩，“三公”消费受限使得高端白酒承压，五粮液 和洋河股份 今年一季报情况较为悲观，两大酒企营收增幅均为个位数，洋河股份净利润增幅仅为6%，后者同时通过总额不超过10亿元的股份回购计划。
--美的集团整体上市方案获股东大会通过。美的集团拟以每股44.56元发行股份，美的电器 流通股东将以每股15.96元价格换取美的集团发行的股份，换股比例为0.3582：1。
--从广州市国土房管局了解到，从周三(24日)起，广州将全面执行商品房住宅预售价格网上申报制度，开发企业销售住宅，必须办理预售网上申报并接受国土房管部门的价格指导。广州也成为继北京之后，第二个明确表示要对房价进行指导的城市。
--从中国船舶工业协会获悉，一季度全球造船业新承接订单量增幅同比、环比均呈现回升态势，其中中国同比增幅超过七成。申银万国分析人士指出，船舶造价处历史低位，企业抄底采购船舶信号出现。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永/李宏薇; 审校 张喜良)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。