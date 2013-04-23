《香港报摘》--信报4月23日

*头版头条：

--分析员及经济学家认为四川雅安灾情远不及四川汶川和青海玉树地震，估计直接经济损失约100亿元人民币，灾后重建支出约100-500亿元，对全国经济影响轻微。

*其他：

--香港证监会对新鸿基金融 旗下新鸿基投资服务作出公开谴责及罚款150万港元，因后者出现内部监控缺失，于2011年闹出错盘事件，挂出总额高达470亿港元的中国人寿 买盘。

--停牌逾七个月的中国金石矿业 称，上周五警察商业罪案调查科探员带同搜查令，到该公司主要营业地点就调查一宗罪行取去文件资料，该罪行涉及提供虚假或误导资料。

--内地大型房地产商绿地集团考虑以直接收购或者认购新股方式收购盛高置地 的控股权，以达至借壳上市之目的。

--瑞银中国香港房地产行业研究主管李智颖称，由年初至今香港楼价累计上升5%，预计随着政府冷却楼市政策见效，下半年将倒跌5-10%，全年计基本持平。（完）

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