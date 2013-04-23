金砖国家：4月22日股汇市收盘纵览

路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月22日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.08%，报1,011.96点。

中国股市：中国股市沪综指缩量小幅收跌，周末四川雅安地震消息令大盘出现盘中震荡，同时，上周五大盘单日涨幅较大亦令股指短期存技术调整必要。分析师预计，短期市场料将继续震荡整理，其后不排除后半周重拾升势。沪综指 收报2,242.169点，跌2.474点或0.11%。上周该指数累计上涨1.7%，终结此前连续三周跌势。上海A股今日成交额为820亿元人民币，上周五为951亿元。

香港股市：香港股市在淡静交投中徘徊于一周高点附近，受到中国联通涨势的拉抬，因投资者乐见联通3月3G用户量取得强劲增长。此外，长城汽车劲扬，因预期公司今年销售增长将进一步趋好。恒生指数 收涨0.1%，报22,044.4点，为4月12日以来最高收位。恒生国企指数 收平。

中国汇市：人民币兑美元即期 周一跟随中间价小幅收跌。此前央行高层言论引发拓宽人民币兑美元汇率日间波幅限制热议，但该政策并未于周末兑现。市场继续在今天波幅上限不远处窄幅波动，静候更多政策面指引。交易员称，今天午盘出来一些购汇，可以看出来是企业的购汇需求而不是干预。不过这些购汇还是短期因素，不会持续，后期应该还是保持比较强的一个走势。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.1826，跌0.08%。

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印度股市：连续第二个交易日上涨，并触及一个月最高收位，受HDFC Bank等利率敏感个股涨势带动。市场预计5月3日央行政策会议将至少降息25个基点。指标BSE指数 收高0.81%，或153.37点，报19,169.83点，是3月18日以来最高收盘位。NSE指数 收高0.89%或51.30点，收报5,834.40点，守住重要心理关位5,800。

印度汇市：卢比下跌，因黄金和原油进口商买入美元用于付款。交易员称，与一家燃气公用事业公司有关的资金外流也导致了卢比下跌。部分交易员称这部分外流资金规模达1.5-2亿美元。卢比兑美元 收报54.14/15，较周四收盘价53.96/97下跌，盘中交投区间为53.92-54.2450。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,329.140点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.48%至718.12点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.35%，报31.5530卢布，卢布兑欧元 涨0.65%，至41.1700卢布。 ========================================================================================

巴西股市：上涨，因售股报导使处境不佳的油企OGX重获投资者垂青。圣保罗交易所Bovespa指数 连续第三天上涨，收高0.68%至54,297.73点。OGX大涨近20%，推升大盘至平盘上方。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌0.4%至2.0195。尽管投资者警惕央行干预市场以阻止本币进一步下跌的可能，但分析师认为目前水准不足以促使央行采取行动。有分析师称，接近2.04才可能触发干预。

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南非股市：下跌，但金矿类股逆势上涨，因现货金反弹。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.76%，报33,584.25点。综合指数 收低0.66%，至38,169.13点。