中股业绩：兴业银行去年净利同比增36%，一季度净利增速逾三成

路透上海4月23日 - 中国股份制银行--兴业银行 周二公布其年报和一季报，去年全年该行实现净利347.18亿元人民币，同比增长36.12%；而今年一季度该行净利增速仍在三成以上.

去年全年该行每股收益3.22元，公司分配预案为每10股送5股并派5.7元红利。今年前三个月，该行净利达109.77亿元，同比增长32.44%；每股收益0.86元。

该行今年经营目标包括净利润同比增长约15.3%，贷款余额增加约1,500亿元。

兴业银行指出，去年全年该行存贷利差和净息差同比提高、资产总额增长较快，中间业务快速增长，促成净利较快成长。一季度净利润同比增长主要原因是息差水平保持稳定，生息资产规模较快增长。

截止去年末，该行不良贷款率为0.43%，较上年末增0.05个百分点；拨备覆盖率达465.82%，较上年末增加80.52个百分点。而一季度末不良贷款率和拨备覆盖率分别为0.49%和429.41%.

去年末兴业银行的资本充足率为12.06%，上年末为11.04%；核心资本充足率为9.29%。一季度这两个指标下降较快，资本充足率和核心资本充足率分别为10.79%和8.55%。

兴业银行周一收报18.57元，过去一个月累计跌8.2%。(完)

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