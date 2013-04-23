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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月23日-4月30日

路透4月23日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日期   时间  国家   规模       发行细节
 4/23         西班              三个月和九个月期国库
              牙                券
 4/23         美国              两年期公债标售
 4/24         意大              零息/BTPEI债券标售
              利                
 4/24         美国              五年期公债标售
 4/24         德国   20亿欧元   30年期联邦债券标售
 4/24         英国              2029年到期的通胀挂钩
                                债券
 4/25         美国              七年期公债标售
 4/25         日本              三个月期贴现国库券标
                                售
 4/25         日本              两年期公债标售
 4/26         意大              国库券标售
              利                
 4/29         意大              中长期公债标售
              利                
 4/29   1350  法国              BTF债券标售
                                
 (完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)
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