意大利政经：总统纳波利塔诺展开旋风式谘商，料指派新总理组联盟政府

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透罗马4月23日 - 意大利总统周二召集紧急协商，可能藉此产生总理人选。先前两个月的选后僵局，拖累了停滞的意大利经济，也让其他欧元伙伴感到不安。
87岁的纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周一因失去耐性而对国会大发脾气后，旋即宣布周二一早将和各政党领袖展开旋风式谘商。尽管不情愿，意大利国会甫于周六决议让纳波利塔诺连任总统。
在2月24日和25日大选中，没有任何政党在国会中取得绝对多数席次，而纳波利塔诺也曾威胁称，若各政党持续这样“不负责任”的行为，他将会辞职。这次，纳波利塔诺看来决心快马加鞭，甚至可能在这天内就指派一名总理组成联盟政府。
一个热门人选是75岁的中左派人士阿马托(Giuliano Amato)，他曾两度担任总理，但现已不再是议员。不管谁受任总理，都可能组成多政党内阁，从2011年底上任的总理蒙堤手中接下管理政府的工作。(完) (编译 王冠中; 审校 程琳)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。