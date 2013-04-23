意大利政经：总统纳波利塔诺展开旋风式谘商，料指派新总理组联盟政府

路透罗马4月23日 - 意大利总统周二召集紧急协商，可能藉此产生总理人选。先前两个月的选后僵局，拖累了停滞的意大利经济，也让其他欧元伙伴感到不安。

87岁的纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周一因失去耐性而对国会大发脾气后，旋即宣布周二一早将和各政党领袖展开旋风式谘商。尽管不情愿，意大利国会甫于周六决议让纳波利塔诺连任总统。

在2月24日和25日大选中，没有任何政党在国会中取得绝对多数席次，而纳波利塔诺也曾威胁称，若各政党持续这样“不负责任”的行为，他将会辞职。这次，纳波利塔诺看来决心快马加鞭，甚至可能在这天内就指派一名总理组成联盟政府。

一个热门人选是75岁的中左派人士阿马托(Giuliano Amato)，他曾两度担任总理，但现已不再是议员。不管谁受任总理，都可能组成多政党内阁，从2011年底上任的总理蒙堤手中接下管理政府的工作。(完) (编译 王冠中; 审校 程琳)