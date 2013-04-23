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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月23日

路透香港4月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7638港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周一收高19.66点,或0.14%,报14,567.17点.因在上周大跌后买家回场。               
 
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       177.990    0.90      24185            13.819      -0.30
 中国铝业                       9.280    1.20      12742             2.882       0.07
 中国移动                      53.380    0.51      63488            82.886       0.35
 中国人寿                      39.250   -1.56      33154            20.315       0.08
 中石油                       123.350    0.04      16585             9.577       0.60
 中石化                       108.930    0.00       9860             8.457      -0.27
 汇丰控股                      52.200    0.56     170475            81.054       0.07
 中电信                        49.000    1.39      16866             3.804      -0.15
 中国联通                      13.690    0.07     330972            10.629      -0.67
 兖州煤业                      11.320   -0.44      41768             8.789      -0.24
 华能国际                      43.290    3.94      26378             8.402       0.39
 南方航空                      26.530    0.53       4884             4.119      -0.74
 东方航空                      20.920   -0.33       2298             1.624     -49.40
 中芯国际                       3.250    0.31      27502             0.505      -1.05 （完）
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