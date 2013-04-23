《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月23日

路透香港4月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7638港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高19.66点,或0.14%,报14,567.17点.因在上周大跌后买家回场。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 177.990 0.90 24185 13.819 -0.30 中国铝业 9.280 1.20 12742 2.882 0.07 中国移动 53.380 0.51 63488 82.886 0.35 中国人寿 39.250 -1.56 33154 20.315 0.08 中石油 123.350 0.04 16585 9.577 0.60 中石化 108.930 0.00 9860 8.457 -0.27 汇丰控股 52.200 0.56 170475 81.054 0.07 中电信 49.000 1.39 16866 3.804 -0.15 中国联通 13.690 0.07 330972 10.629 -0.67 兖州煤业 11.320 -0.44 41768 8.789 -0.24 华能国际 43.290 3.94 26378 8.402 0.39 南方航空 26.530 0.53 4884 4.119 -0.74 东方航空 20.920 -0.33 2298 1.624 -49.40 中芯国际 3.250 0.31 27502 0.505 -1.05 （完）