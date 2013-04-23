中国房地产：紧随万达步伐绿地集团拟借壳盛高置地香港上市--报载

路透北京4月23日 - 继万达集团入主香港上市公司恒力商业地产后，又一个内地房地产大鳄级企业谋求香港上市。上海证券报周二报导称，绿地集团拟借壳香港上市公司盛高置地 ，正式登陆公开资本市场。

报导引述一位与盛高置地有密切业务关系的房地产企业负责人称，此次合作意味着盛高置地团队有了更好的归宿。可以推断盛高置地与绿地不会是单纯的股权买卖，而是会有一定的业务融合。

4月19日，盛高置地因有待发布重大信息而停牌。上述房地产企业负责人表示，近日盛高置地就将复牌并进行公告。

对于绿地集团上市一事，市场早有期待。今年初，绿地集团董事长、总裁张玉良公开表示，公司计划2013年完成分拆酒店集团和海外业务，通过借壳在香港上市，借壳标的已锁定。

盛高置地此前股价已经出现异动。从4月8日的2.71港元/股开始，连续9个交易日上涨，至停牌前的3.82港元/股，涨幅超过40%。

资料显示，作为上海市国有控股特大型企业集团，去年绿地集团实现业务经营收入超过2,450亿元人民币，总资产超过2,350亿元。房地产业务方面，绿地近几年被市场称发展最迅猛的企业之一,但随着房地产调控的持续进行，大型房企上市受阻，银行融资不畅，导致众房企纷纷寻求海外上市。

一个月前，内地另一个地产大鳄万达集团入主香港上市公司恒力商业地产 。具体方式是：恒力商业地产董事会主席陈长伟及其全资企业向万达商业地产出售其持有的恒力商业地产65%股份。

盛高置地起家于住宅，同时在酒店产业方面也颇有行业地位。去年年中，有接近盛高置地人士曾向上证报表示，作为中小型房企的盛高置地，深受宏观调控影响，负债过高和销售不畅导致资金链紧张，盛高置地不排除出售旗下酒店资产套现，或者与更有实力的企业合作，出售股权或项目。