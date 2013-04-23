《台湾重要政经日程》--4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
===================今日重要政经消息=====================
4/23(二)
-- 9:30 台联党团举行公股银行交叉持股不如合并减肥记者会。
--10:00 两岸4G技术交流座谈会。
--14:30 华亚科 法人说明会前记者会。
--15:00 南科 法人说明会前记者会。
--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。
--财政部标售102/3R期公债，金额300亿台币，26日发行。
--财政部标售102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，24日发行
==================近期重要政经消息======================
4/25(四) *--10:00 台湾经济研究院4月景气经济情势。
--11:00 星展银行 第二季投资展望记者会。 *--13:30 台湾中国人寿 50周年记者会。 *--14:00 高盛资深中国经济学家崔历举行中国总体经济展望记者会。
--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。
4/30(二)
--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。
--14:00 台综院举办“习近平时代两岸关系展望”。
5/1(三)
--金融市场因劳动节休市一日。
5/2(四)
--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。
5/3(五) *--14:00 台湾国泰金控 第一季投资人说明会。
5/6(一)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。
--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。
5/7(二)
--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。
5/10(五)
--13:30 台积电 公布4月营收。
--14:00 联电 公布4月营收。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一) *--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
5/22(三) *--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。