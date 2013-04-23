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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 08:42 BJT

《台湾重要政经日程》--4月23日

===================今日重要政经消息=====================

4/23(二)

-- 9:30 台联党团举行公股银行交叉持股不如合并减肥记者会。

--10:00 两岸4G技术交流座谈会。

--14:30 华亚科 法人说明会前记者会。

--15:00 南科 法人说明会前记者会。

--16:00 经济部公布3月工业生产，2月较上年同期衰退11.45%。

--财政部标售102/3R期公债，金额300亿台币，26日发行。

--财政部标售102-4期国库券，天期91天期，金额300亿台币，24日发行

==================近期重要政经消息======================

4/25(四) *--10:00 台湾经济研究院4月景气经济情势。

--11:00 星展银行 第二季投资展望记者会。 *--13:30 台湾中国人寿 50周年记者会。 *--14:00 高盛资深中国经济学家崔历举行中国总体经济展望记者会。

--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。

4/30(二)

--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。

--14:00 台综院举办“习近平时代两岸关系展望”。

5/1(三)

--金融市场因劳动节休市一日。

5/2(四)

--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。

5/3(五) *--14:00 台湾国泰金控 第一季投资人说明会。

5/6(一)

--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。

--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。

5/7(二)

--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。

5/10(五)

--13:30 台积电 公布4月营收。

--14:00 联电 公布4月营收。

5/15(三)

--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。

5/20(一) *--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。

5/22(三) *--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。

6/12(三)

--端午节休市一日

6/25(二)

--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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