欧洲经济：欧洲央行尚未见到经济改善的迹象--央行执委科尔

路透维也纳4月22日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，自上次利率决议以来，欧洲央行尚未见到经济数据回升，但在下周的利率会议前，他不愿详述更多细节。

“自从上次会议以来，我们尚未见到改善的迹象，但在下次会议上，我们还是会评估所有可取得的数据，”他在记者会上称。

在他的谈话后，欧元略为下跌，市场将其评论视为欧洲央行可能在下周会议上将已处于纪录低点的0.75%指标利率进一步调降的迹象。

当被问及欧洲央行可能采取哪些行动来协助中小企业融资时，科尔表示这是下周要讨论的议题。

“我们很明确点出，欧元区中小企业面临的困难相当多样。有许多情况是不在欧洲央行职责内或是央行也无能为力的，”他说。