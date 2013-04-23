欧洲经济：欧洲央行尚未见到经济改善的迹象--央行执委科尔

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透维也纳4月22日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，自上次利率决议以来，欧洲央行尚未见到经济数据回升，但在下周的利率会议前，他不愿详述更多细节。
“自从上次会议以来，我们尚未见到改善的迹象，但在下次会议上，我们还是会评估所有可取得的数据，”他在记者会上称。
在他的谈话后，欧元略为下跌，市场将其评论视为欧洲央行可能在下周会议上将已处于纪录低点的0.75%指标利率进一步调降的迹象。
当被问及欧洲央行可能采取哪些行动来协助中小企业融资时，科尔表示这是下周要讨论的议题。
“我们很明确点出，欧元区中小企业面临的困难相当多样。有许多情况是不在欧洲央行职责内或是央行也无能为力的，”他说。
他也指出，经济的风险必须以结构性改革和经济政策来因应，而排除银行业的风险并非欧洲央行的职责，“必须以其他的方式来处理。”(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。