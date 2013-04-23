《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日

**上海证券报**

--据悉，中国证监会已初步形成证券法进一步修改完善的思路建议，其中包括完善证券品种范围规定、完善证券公开发行制度、完善债券市场制度等10个方面。

--从国家核安全局获悉，环保部此前受理的山东荣成石岛湾大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程环评报告公示如无异议，将于明年4月动工；国产先进压水堆ACP1000也通过专家审查，中广核福建宁德核电站一期首台机组上周末投运。业内预期，今年核电项目开工数有望较去年翻番。

--从上海银监局获悉，截至今年3月末，上海银行业资产总额9.3万亿元人民币，同比增长12.4%；各项贷款4.2万亿元，同比增长9.5%。不良贷款率0.8%，比年初增加0.14个百分点。不良贷款连续第二个季度出现反弹态势。

--截至周一(22日)，上市券商中除广发证券 、山西证券 、太平洋 、方正证券 四家外，其余15家已披露2012年年报的上市券商当年实现净利润合计152.57亿元，同比下降36.35%。

--房地产“国五条”出台后，北京、上海等一线城市二手房成交量大降，其中北京4月至今跌幅近九成，日均百余套成交量，几乎回到2011年冰点。降温并连累新房，一些房企近期集中推盘促销。

**证券时报**

--清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵表示，如果相关宏观经济指标显示经济继续下滑，可能需采取一些措施来稳定增长预期，“短期通胀无忧，但增长有下行的趋势。适当下行正常，但警惕过快回落。年中之前宏观政策应该有调整。”

--招商证券 去年实现净利润16.46亿元，比上年同期下滑18%；不过，今年一季度净利润则同比增长14.49%。

--北汽集团副总经理兼北汽股份总裁韩永贵日前表示，目前正在按协议规定推进奔驰入股工作，待三季度调整完北汽股份就可申请上市，按原计划将先H股上市，再回归A股。

--据统计，截至周一(22日)，沪深两市共有238家公司发布了关于半年报业绩的预测，预增预盈公司合计占比54%，上述公司中210家来自中小板，占比近九成。

**第一财经日报**

--万科 称，目前房地产市场的可售住宅存货规模依然处于历史高位，新房供应未现短缺。

--据悉，截至2012年末，地方政府融资平台贷款余额达到9.3万亿元；其中有3.49万亿贷款将在未来三年内到期，占全部平台贷款余额的37.5%。

**金融时报**

--截至一季度末，国家开发银行 资产总额达7.55万亿元，不良贷款率0.31%，连续八年控制在1%以内。

--Wind数据统计，披露年报信息的287只债券型基金2012年共赚取了124.27亿元利润。其中前10只债基分别为富国汇利分级、富国天盈分级、富国产业债、万家添利分级、鹏华丰泽分级、天弘添利分级、中银稳健增利、博时裕祥分级、华安信用四季红以及天弘丰利分级。

**21世纪经济报 道**

--深圳证券交易所发布并实施资产证券化业务指引。一位正在研究资产证券化的投行人士表示，指引对去深交所挂牌的资产支持证券的流程和要求进行了细化指引，特别是对转让进行了具体规定，有利于相关项目的实际操作。(完)