《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
**上海证券报**
--据悉，中国证监会已初步形成证券法进一步修改完善的思路建议，其中包括完善证券品种范围规定、完善证券公开发行制度、完善债券市场制度等10个方面。
--从国家核安全局获悉，环保部此前受理的山东荣成石岛湾大型先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程环评报告公示如无异议，将于明年4月动工；国产先进压水堆ACP1000也通过专家审查，中广核福建宁德核电站一期首台机组上周末投运。业内预期，今年核电项目开工数有望较去年翻番。
--从上海银监局获悉，截至今年3月末，上海银行业资产总额9.3万亿元人民币，同比增长12.4%；各项贷款4.2万亿元，同比增长9.5%。不良贷款率0.8%，比年初增加0.14个百分点。不良贷款连续第二个季度出现反弹态势。
--截至周一(22日)，上市券商中除广发证券 、山西证券 、太平洋 、方正证券 四家外，其余15家已披露2012年年报的上市券商当年实现净利润合计152.57亿元，同比下降36.35%。
--房地产“国五条”出台后，北京、上海等一线城市二手房成交量大降，其中北京4月至今跌幅近九成，日均百余套成交量，几乎回到2011年冰点。降温并连累新房，一些房企近期集中推盘促销。
**证券时报**
--清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵表示，如果相关宏观经济指标显示经济继续下滑，可能需采取一些措施来稳定增长预期，“短期通胀无忧，但增长有下行的趋势。适当下行正常，但警惕过快回落。年中之前宏观政策应该有调整。”
--招商证券 去年实现净利润16.46亿元，比上年同期下滑18%；不过，今年一季度净利润则同比增长14.49%。
--北汽集团副总经理兼北汽股份总裁韩永贵日前表示，目前正在按协议规定推进奔驰入股工作，待三季度调整完北汽股份就可申请上市，按原计划将先H股上市，再回归A股。
--据统计，截至周一(22日)，沪深两市共有238家公司发布了关于半年报业绩的预测，预增预盈公司合计占比54%，上述公司中210家来自中小板，占比近九成。
**第一财经日报**
--万科 称，目前房地产市场的可售住宅存货规模依然处于历史高位，新房供应未现短缺。
--据悉，截至2012年末，地方政府融资平台贷款余额达到9.3万亿元；其中有3.49万亿贷款将在未来三年内到期，占全部平台贷款余额的37.5%。
**金融时报**
--截至一季度末，国家开发银行 资产总额达7.55万亿元，不良贷款率0.31%，连续八年控制在1%以内。
--Wind数据统计，披露年报信息的287只债券型基金2012年共赚取了124.27亿元利润。其中前10只债基分别为富国汇利分级、富国天盈分级、富国产业债、万家添利分级、鹏华丰泽分级、天弘添利分级、中银稳健增利、博时裕祥分级、华安信用四季红以及天弘丰利分级。
**21世纪经济报 道**
--深圳证券交易所发布并实施资产证券化业务指引。一位正在研究资产证券化的投行人士表示，指引对去深交所挂牌的资产支持证券的流程和要求进行了细化指引，特别是对转让进行了具体规定，有利于相关项目的实际操作。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。