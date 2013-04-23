重发-加拿大个股：Barrick将出售澳洲西部的三处金矿--消息

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
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路透墨尔本4月22日 - 根据知情消息人士周一称，全球最大的黄金生产商Barrick Gold Corp 已将其位于西澳的三处金矿对外出售。该公司目前因庞大债务缠身和金价大跌陷入窘境。
Barrick Gold已指定美林和瑞银担任顾问，辅助其出售Yilgarn South的三处金矿--Darlot、Granny Smith和Lawlers，这三处金矿去年出产了452,000盎司黄金。
根据该公司官网，去年这些矿场的现金成本为每盎司黄金768美元。
目前尚无法与Barrick位于珀斯的发言人取得联系置评。
中国紫金矿业及山东黄金矿业有可能是潜在买家。
Barrick收购铜矿商Equinox Minerals带来的116亿美元净负债让其不堪重负，再加上金价大跌，使其面临债信评级被调降的危险。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。