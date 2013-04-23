版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 08:54 BJT

国际油市：美国原油期货持于89美元上方，等候中国PMI数据

路透对五位分析师的初步调查显示，分析师预计上周美国商业原油库存增加，因进口上升，同时油品库存预计也有增加。

沙特第二季产出料将保持稳定，因亚洲需求增长尚未提速。

利比亚石油部长称，一旦确信产能可以从当前的日均150万桶提高到170万桶，将寻求增加其在石油输出国组织(OPEC)内的产出配额。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/程琳; 审校 程琳/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐