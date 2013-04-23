国际油市：美国原油期货持于89美元上方，等候中国PMI数据

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透对五位分析师的初步调查显示，分析师预计上周美国商业原油库存增加，因进口上升，同时油品库存预计也有增加。
沙特第二季产出料将保持稳定，因亚洲需求增长尚未提速。
利比亚石油部长称，一旦确信产能可以从当前的日均150万桶提高到170万桶，将寻求增加其在石油输出国组织(OPEC)内的产出配额。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/程琳; 审校 程琳/于春红)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。