版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 08:58 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行：
 
  中国财政部300亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.47%
  重庆银行至多30亿元五年期固息债簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承   
  福建海峡银行30亿元三/五年期固息债簿记建档(主体评级AA)，南京银行和中信建投证券主承   
  浙江民泰商业银行15亿元三年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，中信建投证券和中信银行主承  
  中信建投证券16亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，北京银行和建设银行主承      
  海宁资产经营公司10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承    
  天津钢管集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承    
  同方股份 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承    
  广东交通集团15亿元15年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承
  ============================================================================
  二、新债上市：
  
  财政部303.2亿元七年期固息国债130008，票面利率3.29% 
  国家开发银行50亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债130223，基本利差73个基点(bp)
  国开行50亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债130224，基本利差88个bp
  国开行50亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债130225，基本利差102个bp
  国开行50亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债130226，基本利差115个bp
  农发行189.1亿元三年期固息债130407，票面利率3.66%
  烟台开发区国资8亿元七年期固息债1380152，票面利率5.70%
  临沧国资经营公司5亿元七年期固息债1380153，票面利率6.58%
  苏泊尔集团3亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1380154，票面利率6.50%
  安徽南翔贸易集团3亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380155，票面利率6.95%
  广州番禹交通建设11亿元六年期固息债1380156，票面利率6.30%
  海航集团11.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380157，票面利率6.60%
  新乡投资集团9亿元七年期固息债1380159，票面利率5.85%
  重庆万盛经济技术13亿元七年期固息债1380166，票面利率6.39%
  华泰证券 30亿元三个月期短融071316001，票面利率3.56%  
  北京海淀区国资经营中心16亿元一年期短融041359026，票面利率3.99%
  长江三峡集团50亿元一年期短融041351021，票面利率3.77%
  中国联合水泥集团10亿元一年期短融041352017，票面利率4.23%
  中天建设集团6亿元三年期中票1382195，票面利率5.21%
  ============================================================================
  三、缴款： 
 
  无锡惠山经济发展总公司12亿元六年期固息债1380171，票面利率6.03%
  财政部260亿元20年期固息国债130009，票面利率3.99%
  进出口银行200亿元七年期固息债130307，票面利率4.02%
  财政部150亿元九个月期贴现国债139902，参考收益率2.8512%      
  河南神火集团10亿元一年期短融 
  湖南富兴集团5亿元一年期短融
  横店集团控股19亿元一年期短融
  广州地铁总公司25亿元一年期短融
  中国建材国际工程集团9亿元一年期短融
  大连装备制造6亿元一年期短融
  西子电梯集团1.3亿元一年期短融
  太钢不锈 20亿元一年期短融
  华阳经贸集团3亿元一年期短融
  杭州萧山水务集团4亿元五年期中票
  中石油集团200亿元六年期中票
  横店控股集团15亿元三年期中票
  临沂矿业集团5亿元五年期中票
  中国水务投资4亿元五年期中票   
  江阴澄星实业集团4亿元五年期中票
  天津市武清区国资经营公司20亿元五年期中票
  ============================================================================
  四、还本付息：
     
  招商证券 30亿元三个月期短融071301002到期兑付，票面利率3.89%
  中国建材 20亿元三个月期超短期融资券011337001到期兑付，票面利率3.95%
  浙江大东南集团2亿元一年期短融041262010到期兑付，票面利率7.60%         
  财政部220亿元15年期固息国债030009付息，票面利率4.18%
  国开行200亿元七年期固息债070205付息，票面利率3.82%
  郑州宇通集团5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债098060付息，票面利率5.45%
  福建漳龙实业公司10亿元六年期固息债098061付息，票面利率5.88%
  淮南矿业集团4亿元五年期中票0982057付息，票面利率4.40%
  瑞穗银行(中国)公司10亿元两年期固息债1226001付息，票面利率4.55%
  春和集团5.4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280120付息，票面利率7.78%
  大理经济开发投资集团6.5亿元七年期固息债1280121付息，票面利率8.80%
  荆州城建投公司8亿元七年期固息债1280122付息，票面利率7.98%
  长沙城建投集团18亿元七年期固息债1280123付息，票面利率6.95%
  温州安居房开发12亿元七年期固息债1280124付息，票面利率7.65%
  深圳盐田港集团30亿元五年期中票1282112付息，票面利率4.93%
  北京京能新能源10亿元三年期中票1282113付息，票面利率5.86%
  ============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --中国国务院国有资产监督管理委员会近日要求，中央企业要努力保持一定增长速度，以“保增长”助力
    全国“稳增长”，增加值增长要达到8%以上，利润增长要达到10%以上。 
    
  --中国银行间市场交易商协会副秘书长杨农撰文称，今后完善债市应以信用债市场建设作为突破口和重要
    抓手，推进发行主体和投资主体多元化，扩大企业的债券发行规模，提高非国有企业和中小企业发债比
    重。 
    
  国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润                (1-2月为17.2%)
 =============================================================================
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
                                                                             
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐