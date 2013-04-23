《美债周二展望》公债收益率持于低位，通胀出现回落迹象

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

路透纽约4月22日 - 美国公债价格周一上涨，因3月成屋销售弱于预期，且通胀出现回落迹象。

通胀放缓使得实质利率上升，且为美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续实施大规模购债计划，甚至扩大购债规模敞开大门。

纽约联储总裁杜德利周一在有关大西洋两岸经济独立性的会议上表示，美国央行的资产购买计划规模跟他原本预期的“一样高或者高一些”，而相关成本一直与他的预期“相当或者低一些”。

美国政府上周公布3月消费者物价较前月下跌，为四个月来首次。在截至3月底的12个月间，消费者物价仅上升1.5%。

“收益率降低，反映通胀风险溢价下降，”Columbia Management策略师Zach Pandl说。

低通胀和其它显示第一季末经济成长放缓的数据，使得美联储缩减购债规模的可能性下降，今年稍早前经济数据开始好转时，央行曾对这个可能性展开过热烈讨论。

近期出炉的数据--包括周一公布的3月成屋销售减少0.6%--以及财政紧缩等举措将导致经济趋疲的前景，打消了相关讨论，公债价格因此受到提振，收益率接近四个月低位。

“最近，通胀忧虑有所缓和成为推动公债市场的主要因素，”Pandl说。

在公开市场，指标10年期公债 价格升4/32，至102-23/32，收益率报1.699%。成交量低于均值。

尽管市场有待消化本周将发行的新债，公债价格还是在上涨。美国财政部将在周二标售350亿美元两年期公债，周三和周四分别标售350亿美元五年期及290亿美元七年期公债。

周一早盘公债价格小幅走软，此前意大利总统纳波利塔诺获连任，让市场认为该国有望组建一个能采取措施解决国内财政问题的新政府。

公债早盘的跌势短暂，因价格下跌吸引低吸买家。分析师表示，10年期公债收益率在1.67%区域遭遇技术阻力，公债买盘减弱。

“过去几周公债收益率已有很大变动，”Newedge USA LLC市场策略部主管Robbert Van Batenburg说，“公债收益率今年将可能跌至新低点，但将需要一些时间。”

美联储定期购债亦为公债价格提供一些支持。

美联储买入37.28亿美元2019年1月至2020年3月到期的公债。

通膨保值公债在上周遭遇强烈抛压后连续第二天上扬，因经济显示成长放缓的迹象，促使市场臆测通胀回落风险上升。