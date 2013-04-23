台湾货币市场：短率持平上日，银行放款不易难抑水位高涨

* 短率不动如山

* 企业借新还旧多无助整体资金去化

* 午间91天期国库券标售

记者 林妙容

路透台北4月23日 - 台湾银行间短率周二持于当前低位水准，不动如山。央行近来宽松基调没有改变，带动便宜资金满溢，企业倾向借新还旧，提前解约偿还较高利率借款的案子增多，新增借款其实无助整体银行业的资金去化，短率只能维持现状。

市场资金调度人士指出，今日银行拆出难度增高，因有拆入需求的银行寥寥可数，且近来央行隔夜代收均在午后进行，力道平稳，市场游资持续增加，预估至旬底累计超额准备恐上看6,000-7,000亿台币，暂无其他去化管道可寻。

“基本上大家都是到期续作为主，已经很难找到新钱去处，有时连续作都被退。”一位大型银行资金调度人士说。

此外，今日午间央行将代财政部标售91天期国库券，台湾银行业和票券商交易人士预估，本期国库券决标贴现率可能在0.5%左右，创下同天期国库券近两年半来低位。

本地时间11:47时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元 升5.1分报29.819。早盘微幅走升，交易员认为美元兑日圆 盘初稍有拉回，加以月底消化出口商抛汇卖压，令台币盘初持稳趋升，早盘交投较上日增温，开盘50分钟成交约0.90亿美元。

**台股 午间跌0.58%报7,924.64点；成交量 报490.58亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间在0.386-0.390%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.35-0.43%，上日在0.35-0.44%。

**短票利率持平**

在短票市场方面，票券商资金缺口不多，且倾向以较便宜的一周拆款资金因应，养券赚取利差，使得与银行端的承作市况低迷，利率也持平于上日。

“短票市场就是一滩死水，企业发票意愿又不足。”一票券商资金调度人士说。

他们指出，明日央行存单到期量再次逾7,000亿台币，本周资金浮滥的情况看来难以改善，0.70%的近期铁板价格看来难以撼动。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

今日央行存单到期1,507亿台币，发行金额待稍晚央行才会公布。

本周存单到期总数为2兆1,119.5亿台币，其余交易日落点分布为周三7,034.65亿、周四3,883.85亿及周五1,521亿。周三并同时有一期国库券到期及一期国库券发行，金额同为300亿台币；周五则有20年公债发行，金额300亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为139亿台币；累计超额准备为4,618亿台币，加计前期1%的超额准备为5,133亿台币。

**公债附买回利率在既有区间**

公债与公司债附买回(RP)成交利率持稳低位。交易人士表示，本周交割紧缩因子偏多，将消化部分过剩资金，且市场预料月底资金紧缩效应将自周四起陆续显现，估月底前RP利率将暂处既有区间不变。

他们认为，目前市场资金明显宽裕，银行、投信端皆积极承作公司债RP，原本预期RP利率或有进一步走低，但时序进入月底，资金紧缩效应将自周四起逐渐发酵，料月底前RP利率将先维持在既有区间，待月底因素解除后再随资金情势调整。

“资金仍偏多，客户每天都打来要券。”一证券商调度人士说。

另有票券商指出，由于市场资金仍偏滥，已将短天期公债RP利率调降至0.61%，公司债RP利率则暂不调降。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，少数成交在0.75-0.76%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%，区间高位略低于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%，与上日同。