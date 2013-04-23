《香港报摘》--其他报纸重要消息4月23日

*明报：

--同仁堂科技 建议分拆同仁堂国药于创业板上市，后者将专注于同仁堂于港澳及海外的分店零售及批发业务，并有意斥资9,000万港元在香港开设中医保健按摩中心。

--深圳前海跨境人民币贷款目前仅限于区内使用，但不排除当地注册公司日后可利用新取得的跨境贷款偿还包括前海地区以外的旧债项。

*星岛日报：

--长江生命科技 副总裁余英才表示，公司计划透过新收购的澳洲Cheetham制盐商进军印尼市场，目前手头资金有5.7亿港元足够应付有关投资。

*苹果日报：

--中央证券董事总经理锺绦虹表示，虽然香港目前欠缺适合“双币双股”的大型企业上市，但她预期首只“双币单股”可望于今年内率先挂牌。

*文汇报：

--利福国际 董事总经理刘銮鸿称，冀公司今年上半年内完成分拆地产业务上市，并指其本人没有任何减持利福股权的意图。

--国泰航空 已经与新西兰商业委员会之间航空货运业务运费操纵案达成和解协议，国泰承认违反“商业法1986”的若干指控，并将支付456万纽元。

*大公报：

--龙湖地产 以25亿元人民币夺得苏州高新区春兰地块，正式进军苏州市场。（完）

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