《香港报摘》--其他报纸重要消息4月23日

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
*明报：
--同仁堂科技 建议分拆同仁堂国药于创业板上市，后者将专注于同仁堂于港澳及海外的分店零售及批发业务，并有意斥资9,000万港元在香港开设中医保健按摩中心。
--深圳前海跨境人民币贷款目前仅限于区内使用，但不排除当地注册公司日后可利用新取得的跨境贷款偿还包括前海地区以外的旧债项。
*星岛日报：
--长江生命科技 副总裁余英才表示，公司计划透过新收购的澳洲Cheetham制盐商进军印尼市场，目前手头资金有5.7亿港元足够应付有关投资。
*苹果日报：
--中央证券董事总经理锺绦虹表示，虽然香港目前欠缺适合“双币双股”的大型企业上市，但她预期首只“双币单股”可望于今年内率先挂牌。
*文汇报：
--利福国际 董事总经理刘銮鸿称，冀公司今年上半年内完成分拆地产业务上市，并指其本人没有任何减持利福股权的意图。
--国泰航空 已经与新西兰商业委员会之间航空货运业务运费操纵案达成和解协议，国泰承认违反“商业法1986”的若干指控，并将支付456万纽元。
*大公报：
--龙湖地产 以25亿元人民币夺得苏州高新区春兰地块，正式进军苏州市场。（完）
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台湾报摘 (整理 萧萍；审校 雷美珍/张喜良)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。